Pobladores denuncian servicio irregular de recolección de basura en varias colonias de Cojutepeque

Habitantes de varias colonias de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, denunciaron servicio irregular de recolección de basura.

Sonia Arias, residente de la colonia Vista al Lago, dijo que el camión recolector de basura redujo servicio: “Es una situación complicada porque pasa solo dos o tres días (antes pasaba cinco) se acumula la basura en las casas y eso genera insalubridad”.

FotoLPG/ David Peña

FotoLPG/ David Peña

Mientras que don Carlos Martínez, habitantes de la colonia La Esperanza, aseguró que la situación es más crítica porque ante la falta del servicio, habitantes optaron por depositar la basura en un predio baldío. “La gente se cansó de tener guardadas las bolsas de basura hasta cuatro días porque el camión no pasaba, hoy la tiran en un predio baldío y ahí pasa todo el día cuando el camión recolector no viene. Esto genera una proliferación de moscas increíble”, contó Martínez.

Una fuente de la alcaldía de la localidad indicó que el irregular servicio se debe a que tres camiones de recolección de basura están dañados desde diciembre del 2021.

“El problema es que con los camiones que se anda trabajando no se da abasto y no se logra cubrir la ruta, entonces ahí es donde en algunas colonias no se logra pasar los días que corresponde”, dijo la fuente de la comuna que pidió anonimato.

#Cuscatlán| Servicio irregular de recolección de desechos sólidos denuncian habitantes de varias colonias de Cojutepeque. Según indicaron el camión pasa de dos a tres días a la semana, lo que genera promontorios de basura en las colonias. pic.twitter.com/TbaVcBgs5e — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 1, 2022