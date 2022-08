Pobladores se unen para reparar calle

Un grupo de personas residentes del caserío La Bolsa de Armenia, en Sonsonate, decidieron, con dinero de su bolsillo mejorar las condiciones de la calle principal de su comunidad.

Manifestaron que las labores iniciaron luego que la actual administración municipal presidida por el alcalde Wilfredo Figueroa, del partido Nuevas Ideas, no atendiera sus peticiones por mejorar las condiciones de la vía. "Nos cansamos de esperar que ellos (alcaldía) vinieran a mejorar las condiciones de la calle. Con las lluvias se ha puesto peor y las personas que transitan hacia sus trabajos o niños a la escuela solo podían pasar en caballos o carros. Tenemos años de que la calle no sea intervenida para mejorar el acceso", dijo un residente que prefirió no revelar su identidad.

Los pobladores reunieron tierra y ripio para tapar los baches. Esperan que los trabajos de mejora se extiendan por las demás calles del caserío.

Por su parte, la alcaldía, aseguró que los trabajos de mejoramiento de dicha calle continúan en el listado para ser intervenida próximamente, sin dar fecha.