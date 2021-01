Pobladores solicitan cierre de cementerio

Pobladores del cantón Tepas Flores, de Sonzacate, en Sonsonate, denunciaron su inconformidad ante la ubicación de un terreno como cementerio para fallecidos por covid-19 cercano a sus terrenos de cultivos agrícolas y de un manto acuífero que abastece de agua potable a diferentes comunidades de la zona.

El cementerio fue habilitado en junio de 2020 y aseguran que en reiteradas ocasiones recibieron amenazas por parte de personas ligadas a la comuna, para cesar las denuncias por el cementerio.

"Esperamos el fallo del Juzgado para poner denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este no es un lugar para un cementerio, daña el medio ambiente", dijo Melvin, residente local.

Según una de las notificaciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente, hasta el 23 de enero la municipalidad podía realizar entierros en ese terreno, mientras no hubiera una resolución del Juzgado Ambiental de Santa Ana, algo que según manifestaron los habitantes de la comunidad, han continuado diariamente bajo protocolos de covid-19.

Hasta la fecha se contabilizan cerca de 80 fallecidos enterrados en este cementerio que continúa extendiéndose ante la demanda de entierros.

Son aproximadamente 300 personas afectadas por el cementerio, el cual ha perjudicado a sus cultivos que son su principal fuente de ingresos. "Toda la jícama se nos arruinó. Eso es pérdida económica para nosotros porque ofrecemos sus cultivos a las personas y nos dicen que no lo quieren comprar porque está cerca del cementerio, esto no lo ven las autoridades", dijo Amílcar, uno de los cultivadores de la zona que espera la cosecha mejore y que el cementerio no afecte la tierra.

Los pobladores denunciaron que el cementerio está a pocos metros de un manto acuífero y que podría contaminar el líquido, el cual manifiestan, abastece de agua potable a diferentes comunidades de Sonzacate y Sonsonate.

Se buscó la opinión sobre el caso del Alcalde de Sonzacate, Héctor Orellana, pero no respondió a la solicitud.