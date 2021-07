Pobladores de San Francisco Gotera temen más inundaciones

Habitantes de colonia Las Flores del municipio de San Francisco Gotera, Morazán, temen que los trabajos realizados por el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la alcaldía municipal en el río San Francisco provoquen inundaciones en sus hogares.

Según los pobladores se supone que las obras son precisamente para evitar el desbordamiento del río, pero a criterio de los lugareños, los trabajos que se han hecho va a empeorar la situación.

"Lo que han hecho es hacer más hondo el río, pero el material que sacaron lo han dejado en medio del paso de la corriente, eso hará que el agua busque pasar por otro lado. Nosotros le dijimos a los que andaban trabajando que el material tenían que sacarlo a la orilla y ponerlo tipo bordas para que el agua no llegue a las casas, pero no hicieron caso", manifestó una habitante que no quiso ser identificada.

Los pobladores afirmaron que el año pasado perdieron gran parte de sus pertenencias ya que el agua del río ingresó a sus viviendas una noche y no pudieron rescatar nada. "Nosotros como conocedores del comportamiento del río les decimos que las bordas tienen que empezar más arriba, y deben de sacar el material que han dejado en medio del río y hacer más bordas, pero nunca hacen caso", aseveró Mary Domínguez, otra pobladora.

Hicieron el llamado al MOP y a la alcaldía a que escuchen sus sugerencias.