Pobre recuperación de mora tributaria

Los resultados obtenidos por la comuna migueleñ,a en concepto de recaudación de la mora tributaria municipal durante 10 meses del período fiscal 2016, apenas alcanzaron un 14.08 % del total que se tenía presupuestado obtener. Según documentos obtenidos por LA PRENSA GRÁFICA, entre marzo y diciembre de 2016 la comuna logró ingresar $1,408,500.61, de un total de $10,000,000 que esperaba recibir, luego de contratar a una empresa de cobranza para que recuperara la mayor cantidad de dinero posible.Fue el alcalde Miguel Pereira quien suscribió un contrato con la empresa, en enero de 2016, para que esta se hiciera cargo de la gestión de cobro y recuperación de mora por vía administrativa o extrajudicial, de todas aquellas cuentas que excedieran los 180 días de mora.Dicha empresa cobró entre el 22 % y el 25 % por recuperar el dinero que los contribuyentes migueleños no habían cancelado a tiempo a la alcaldía.Al finalizar el contrato, la compañía recibió de parte de la comuna $343,379.58, quedando en las arcas municipales $1,065,121 por el cobro de la mora tributaria.Sin embargo, el alcalde Pereira considera que con la contratación de la empresa la comuna había logrado su objetivo de recaudar más fondos. “No tengo el dato exactamente, pero sobrepasa el millón y medio ($1.5 millones)”, indicó el jefe de comuna.Cuando se le recordó que en la estimación de ingresos del Presupuesto Municipal de 2016 se planteó obtener $10 millones en recuperación de moras, Pereira agregó: “A nosotros no nos importa si no se lograron los $10 millones. Lo que importa es que se logró recaudar algo”, afirmó, y agregó que los recursos obtenidos ya se están utilizando para realizar obras que benefician a todos los migueleños.Luego confirmó que para este año ya no se le renovó el contrato a la empresa de cobranza, por lo que continuarán realizando los cobros con los empleados de la alcaldía.Regidores municipales de oposición consideraron que no había valido la pena contratar a una empresa de cobranza, que se agenció una buena cantidad de dinero, para entregar un poco más de $1 millón.Para ellos, el dinero que se recuperó no fue el resultado de la gestión de la empresa, sino por la medida tomada por la comuna de dispensar el pago de multas.