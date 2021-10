Poca afluencia de personas en jornada de vacunación anti covid-19 en la Plaza Morazán

Una nueva jornada de vacunación se realiza la mañana de este jueves en la Plaza Morazán en el centro de San Salvador, con muy poca afluencia.



Según el personal médico que atiende a los ciudadanos, este día estarán en el lugar hasta la 1:30 de la tarde. "Estamos poniendo la primera y la segunda dosis sin cita o si han perdido la cita en otro lugar", dijo uno de los médicos.

Las personas que transitan por la Plaza Morazán se acercan a la jornada de vacunación. Foto LPG/J. Carbajal.



Una persona de la tercera edad llegó, pero explicó que no portaba su Documento Único de Identidad (DUI), pues dijo haberlo perdido. El encargado de registrar el proceso de vacunación buscó a la persona en la base de datos y, al encontrar su ficha, le pidió que verificará sus datos y luego procedió a llevarle la solicitud para luego proceder a vacunarlo.



Las jornadas de vacunación se anuncian por lo general en redes sociales por lo que personas de mayor edad, que no utilizan redes sociales o no tienen teléfonos inteligentes, no se enteran.



Las personas que llegaron esta mañana a la Plaza Morazán iban circulando por el lugar, otros pedían información y, debido a que los requisitos para colocar la vacuna hoy son mínimos, se la aplicaban.

Colaboradoras se encuentran en la plaza para orientar a los transeúntes. Foto LPG/J. Carbajal.

"No sabía que estaban vacunando, pero me la voy a poner", dijo Juan Bernal.



La vacuna anti covid-19 en El Salvador se está aplicando desde los 6 años. La marca Sinonopharm es la que se aplica por primera vez a los infantes.

Los colaboradores verifican los datos de las personas en la Plaza Morazán para evaluar si ya se pueden colocar la vacuna anticovid. Foto LPG/J. Carbajal



Aunque El Salvador se encuentra entre los mejores niveles de cobertura en la vacucación en América Latina, todavía hay 1.4 millones de personas que no han recibido ni siquiera la primera dosis.



Hasta el pasado 25 de octubre, el gobierno contabilizaba que 4,288,124 salvadoreños habían recibido al menos la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, en las últimas semanas, la cantidad personas que acude a los centros de vacunación ha ido bajando cada día. Ayer, el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó 6,730 primeras dosis aplicadas. La cifra contrasta con los datos del pasado 7 julio y 2 de agosto, cuando el promedio diario fue de 43,385 vacunas aplicadas. Desde entonces, la cifra solo ha venido a la baja.