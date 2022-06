Poca afluencia en toma de pruebas de covid-19, pese a incremento de casos

Muy pocas personas se acercaron este lunes a las cabinas de tamizaje de covid-19 del Ministerio de Salud (MINSAL) instaladas en la Plaza Morazán, en San Salvador, pese a que los datos oficiales apuntan a un incremento en los contagios.

La cabina del MINSAL se instaló a eso de las 8:30 de la mañana y algunos que transitaban por la zona a esa hora decidieron hacer una pausa en su camino y someterse a una de las pruebas gratuitas para comprobar su estado de salud o porque presentaban algún síntoma gripal.

Roxana Sánchez fue una de esas personas. El fin de semana pasó consulta y le recomendaron hacerse una prueba de covid-19. Llegó aproximadamente a las 9:20 de la mañana al parque y cinco minutos después solo habían dos personas esperando su turno.

A diferencia de las largas filas que se observaron en las cabinas del MINSAL y laboratorios privados a principios de año, cuando el país estaba en medio de la cuarta ola de contagios, este lunes no habían más de 10 personas esperando turno en el Morazán.

Según las estadísticas oficiales, entre el 1 y el 6 de junio se confirmaron casi 1,000 nuevos casos de covid-19 y el infectólogo Jorge Panameño ha asegurado que el país ya se encuentra en al quinta ola, pero quienes esperaban su turno para hacerse la prueba aseguraron no haber percibido un aumento de casos.

“Acudí a las cabinas porque estoy enferma de tos, me quede aquí porque iba pasando, pero no he visto aumento de casos", comentó Stephanie.

“He estado por aquí quizás 20 minutos. Vine a realizarme la prueba porque estoy enfermo de gripe, no he notado aumento de casos”, dijo por su parte Enrique Ayala, otro ciudadano que esperaba su turno en la cabina.

Después de una holgada jornada, la cabina del MINSAL se retiraron del Parque Morazán a eso de las 10:00 de la mañana. Este periódico intentó conocer cuántas pruebas tenían disponible para esta jornada de tamizaje, pero los encargados de realizar las pruebas dijeron no estar autorizados para dar información a los periodistas.