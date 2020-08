Pocas ganancias en la venta de artesanías

Durante muchos años, el municipio de Ilobasco, Cabañas, ha sido considerado la cuna de la elaboración y venta de artesanías. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia por el covid-19, los artesanos y vendedores, han tenido que adaptarse a la nueva modalidad de ventas; viéndose afectados principalmente, en la drástica disminución de demanda de artesanías, según contó Bertha Lidia Escobar, quien por más de 40 años se ha dedicado a la venta de este arte con barro y es de los tres negocios que han abierto nuevamente.

Desde que en marzo inició la cuarentena en el país, Escobar cuenta que ha mantenido cerrado su local, ubicado en la avenida Carlos Bonilla, Barrio El Calvario, Ilobasco y fue hasta el 16 de julio, que abrió nuevamente las puertas al público en general, considerando siempre las medidas de prevención por el coronavirus.

De acuerdo con la emprendedora, las ventas disminuyeron cuando se dieron los primeros casos de covid-19, ya que ella tenía clientes que la visitaban de departamentos como Chalatenango, San Salvador, San Miguel y Morazán. Además, aseguró que gran parte del flujo de ventas, era debido a la alta cantidad de turistas que visitaban el municipio, asimismo, de personas que viajaban al extranjero y llevaban sus recuerdos; pero todo eso, se terminó.

Según Bertha, ella ha vuelto aperturar su negocio con las medidas de saneamiento sugeridas por el Ministerio de Salud (MINSAL), pero expresó que todo el producto en existencia en su local, es el que adquirió antes que decretaran el confinamiento en el país (marzo) y que, en la actualidad, no pretende ordenar más artesanías, ya que las ventas están malas.

"A veces se venden solamente alcancías, de alguna persona que pasa en su carro y se detiene, pero la demanda que tenía antes se terminó. Por ponerle un ejemplo, que en el día antes se lograban vender hasta $100 y ahora no se vende ni la mitad de eso, es por eso que voy a trabajar con el producto que ya tenía, sin pedir más", dijo la mujer.

Conforme a lo expresado por Escobar, la temporada alta de venta de artesanías iniciaba este mes y terminaba en diciembre, donde asegura que solo en la temporada navideña, vendía hasta 8,000 juegos de figuras para nacimientos. Sin embargo, indicó que las expectativas para esta temporada no son las mejores.

"Esta vez no voy hacer los pedidos que hacía antes, ahora a lo mucho pediré 3,000 juegos de nacimientos porque no se vende nada, entonces no quiero invertir y que el producto me quede estancado, además con esta incertidumbre que vuelvan a declarar cuarentena en el país, no conviene", aseveró la propietaria del local.

Los juegos de figuras para nacimiento, varían según el tamaño, ya que van desde el numero 0 hasta el 10, siendo esta cifra, la de las figuras más grandes.

El juego de figuras, consta de 10 que son tres Reyes Magos , un ángel, el Buen Pastor, José y María, una mula, un buey, y el Niño Dios.