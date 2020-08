Pocas rutas de buses circularon

Dueños de autobuses de diferentes rutas urbanas de San Miguel, indicaron que ayer un 95% de las unidades no circularon ya que exigen que el gobierno les permita aumentar el pasaje y proponen que el subsidio les dan le sea entregado a los usuarios. "El subsidio queremos que se lo den directamente a la población, nosotros no queremos seguir siendo señalados por culpa de algunos malos empresarios, que prácticamente viven de ese subsidio", manifestó Kelvin Hernández, empresario y miembro de la Mesa Nacional de Transporte. "En las calles andarán un 5% (de buses y microbuses) circulando, pero hay unidades que andan uno o dos pasajeros, y eso no es una rentabilidad, así un empresario no puede tener ninguna ganancia", dijo Hernández.

Ayer, en San Miguel solo circularon los buses que viajan a otros municipios, y que tienen como punto de partida y llegada, la terminal migueleña. Delys Reyes, propietario de buses interdepartamentales, calculó que habían trabajado el 60% de las rutas, aunque algunos autobuses salían de la terminal con pocos pasajeros.

Mientras que en Usulután, transportistas que hacen sus recorridos al interior y a otros departamentos, reportaron que solo el 50% de las unidades decidieron salir a trabajar.

Aseguraron, que esto se debe a que previeron con anticipación la poca afluencia de usuarios por el temor que aún existe en la población de contraer el virus dentro de los buses, aunque personal de diferentes unidades de salud llegaron a las terminales usulutecas a verificar el cumplimientos de los protocolos de seguridad.