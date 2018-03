Poco personal para implementar a plenitud plan Cero Tolerancia

Lee también

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) en Santa Ana tiene poco personal para hacer cumplir las disposiciones del plan Cero Tolerancia en los ejes preferenciales de la Ciudad Morena.Desde diciembre pasado, los automovilistas comenzaron a usar con más frecuencia la avenida Independencia para estacionar sus vehículos, pese a que esa vía se incluye en los ejes preferenciales y es prohibido el estacionamiento vehicular desde la 31.ª calle hasta la 6.ª calle, de sur a norte.A finales del año pasado fuentes de la Policía aseguraron que se había disminuido la imposición de esquelas por consideración durante la época comercial de Navidad y fin de año, a manera de no afectar a los propietarios de comercios de la zona central de la ciudad.Sin embargo, advirtieron que una vez pasada la temporada se volverían a retomar las medidas para hacer cumplir lo establecido en el Reglamento de Tránsito e infraccionar a los automovilistas que incumplieran las medidas.Ahora, autoridades de Tránsito de la PNC afirman que el problema para implementar el plan Cero Tolerancia a cabalidad radica en la reducción de elementos de esa división, que han sido trasladados a tareas de seguridad pública.David Guillermo Castro, jefe en funciones de esa división en Santa Ana, aseguró que han sido 20 los agentes trasladados, lo que impide tener efectivos a disposición para vigilar la zona de los ejes preferenciales.“Hoy no tenemos gente. Hemos bajado (de hacer acciones) porque tenemos menos personal. Ya son ratos que no llegamos a infraccionar, no podemos poner de perenne ahí una patrulla”, explicó Castro.No obstante, agregó que continúa la imposición de esquelas a conductores infractores de los ejes preferenciales de la Ciudad Morena, a través de patrullajes que se realizan en la zona.“Tenemos que cubrir un montón de planes, se sigue infraccionando en esa zona, pero se ha disminuido. Se está multando menos por la escasez de personal”, dijo.El jefe en funciones agregó que otra de las limitantes con las que se han encontrado para implementar el plan es la falta de señalización en algunos tramos del eje preferencial de la avenida Independencia. El Viceministerio de Transporte solo pintó de amarillo la acera izquierda.