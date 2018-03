¿Podría convertirse esta autopista de El Salvador en la más segura de Centroamérica?

Lee también

Gerson Martínez, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), aseguró este martes a la estación radial 102.9, en la entrevista "A primera hora", que pretende convertir la autopista a Comalapa en "la más segura de la región"."Vamos hacer un esfuerzo por convertir la autopista del aeropuerto Internacional de Comalapa en la más segura de toda la región. Vamos a iluminar y pondremos sistemas de video-vigilancia en toda la Autopista Comalapa", dijo, para explicar la forma en que piensa conseguirlo.De acuerdo con Martínez, para este proyecto no será utilizado "ni un centavo de los ciudadanos", pues considera que los fondos públicos son suficientes si son bien administrados. "Queremos hacer las cosas sin gastar un centavo de los ciudadanos, sí se puede. Por eso las hacemos gradualmente", manifestó.También adelantó que están solicitando una donación y permisos para que se autorice la iluminación del bulevar Monseñor Romero.Por otra parte, explicó que, aunque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están analizando si el carril exclusivo del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) es inconstitucional, no hay nada contemplado en la ley.Respecto al SITRAMSS, destacó que en sus dos años de operaciones no se ha registrado ningún tipo de hecho delictivo al interior de las unidades de transporte.