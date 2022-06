"Podría tratarse de una nueva variante", dice ministro de Salud sobre alza de covid-19 en El Salvador

El ministro de Salud (MINSAL), Francisco Alabi, no descartó que una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 esté detrás del reciente incremento en los contagios del covid-19. Solo en lo que va de junio se han confirmado casi 1,000 casos en El Salvador, después de tener varios días sin nuevos contagios, según cifras oficiales.

"Estamos observando que hay un incremento de pruebas positivas (de covid-19), ¿cuál es lo congruente? Lo congruente inmediatamente es que se tomen nuevas muestras, que se mande a hacer la secuenciación, y que podemos observar si estas muestras son debido a la aparición de una nueva variante", dijo el funcionario esta mañana en una entrevista con la radio YSKL.

"Entonces, alguien me dirá, 'entonces (el incremento de casos) no es porque hemos descuidado acciones o medidas'. No, probablemente podría tratarse de que esté ingresando una variante nueva", agregó el ministro.

Alabi explicó que recientemente encargaron pruebas de secuenciación en el panameño Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y los resultados de estos análisis indican que ómicron sigue siendo la variante dominante en El Salvador, específicamente el sublinaje BA.1.1.

"Tenemos la circulación de ómicron en el 100 % de los casos (...). El último resultado (enviado por el instituto Gorgas) nos dice ómicron 1.1, que es una segunda, podríamos decirlo, segundo tipo de ómicron", dijo. Sin embargo, el funcionario no aclaró si el Ministerio de Salud (MINSAL) enviará más muestras a Panamá, u a otro país, para determinar si hay una nueva variante en el territorio nacional.

Las estadísticas del Ministerio de Salud recopiladas por LPG Datos indican que en los primeros seis días de junio se han confirmado 929 casos de covid-19, una cifra que supera a los identificados durante todo abril y mayo.

No obstante, el titular del ramo insistió hoy en que el incremento no es alarmante y reiteró que los ingresos hospitalarios "siguen bajos", así como los fallecidos por la enfermedad.

"No es que debemos alarmarnos, pero sí debemos aplicar lo que hemos aprendido (durante la pandemia), opinó el funcionario, quien también instó a la población a vacunarse contra la enfermedad. Según Alabi, "tenemos hospitales con 20 pacientes en total, un tan solo paciente tiene ventilación mecánica invasiva, cuatro pacientes están en UCI (unidades de cuidados intensivos) y bajo cualquier otro tipo de soporte bajo intubación".

Por otra parte, el funcionario aseguró que por el momento no se han reportado casos de viruela del mono en El Salvador.