Polémica en comisión de economía por la ruptura con Taiwán

La comisión de economía de la Asamblea Legislativa no pasó por alto la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas entre El Salvador y Taiwán anunciadas el lunes por el Ejecutivo, sobre todo luego de que la presidenta de esta, la diputada Margarita Escobar, calificó de "mentira" una de las respuestas dadas por el vicecanciller Jaime Miranda.

El funcionario aseguró el mismo lunes que no sabía dónde se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, al no presentarse a una cita prevista con la comisión para abordar el tema de la Zona Económica Especial en el oriente del país.

"Como comisión de economía, analizamos el tema de la Zona Económica Especial y la concesión del puerto de La Unión, en la cual vemos que los funcionarios que han venido no están cumpliendo con lo que ofrecen o no dan respuestas correctas. Por ejemplo, el vicecanciller que vino a la comisión ayer (lunes) como encargado del despacho de Relaciones Exteriores al consultarle dónde estaba el canciller, nos dijo que no sabía. Creemos que es falta de respeto. Los funcionarios en cualquier comisión a la que son citados tienen que decir la verdad", aseguró Escobar.

Ante estas declaraciones, la diputada Yanci Urbina, del FMLN, afirmó: "Decir que los funcionarios mienten al venir a esta comisión creo que es excederse un poco, porque ellos vienen y explican lo que nosotros preguntamos y sobre lo que nos interesa".

Luego, el diputado de ARENA Javier Palomo solicitó que la comisión pida explicaciones al Gobierno sobre las razones de la ruptura con Taiwán, y recordó que recientemente este donó 800 toneladas de arroz que serían distribuidas a escala nacional por los efectos del período de sequía.

"En el acta que tenemos que firmar hoy (ayer) está escrito que Taiwán nos ayuda con 800 toneladas de arroz, y nosotros le pagamos con una puñalada, rompiendo las relaciones que tenemos con ellos", aseguró el legislador tricolor.