Polémica entre el TSE y partidos por simulacro nacional

Una nueva polémica se ha generado a semanas de los comicios en los que los salvadoreños acudirán a elegir a 262 concejos municipales del país y a 84 diputados propietarios de la Asamblea Legislativa junto a sus respectivos suplentes.

La polémica se da luego de que algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalan a los partidos políticos de no aceptar que se realizara un simulacro nacional de elecciones y descartar errores que se puedan dar el 4 de marzo.

Los magistrados aseguran que el financiamiento para dicho simulacro lo daría el PNUD y que pese a ellos los partidos se opusieron.

“Déjenme decirles que nosotros hubiésemos querido hacer un simulacro en todo el país para los posibles miembros de las JRV faltando 15 días o menos, pero ¿qué sucedió? Los partidos políticos dijeron que no, que no podía estar trasladando a sus propuestas (personas que integrarán JRV propuestas por partidos). Nosotros sí teníamos, incluso, a través del PNUD, nos iba a dar todo el dinero y la logística para llevar a cabo ese simulacro”, expresó en primer momento la magistrada del TS E Ana Guadalupe Medina.

La funcionaria agregó: “Lamentablemente no lo pudimos hacer por cuestiones logísticas de los partidos, porque si bien es cierto que los ciudadanos que ellos han propuesto para las mesas, para las JRV no son afiliados, son simpatizantes de los partidos políticos, quiérase o no, siempre les quieren dar transporte o alimentación y por eso les saldría oneroso”.

La funcionaria dijo que todos los partidos se opusieron a la realización del simulacro en una reunión que el TSE sostuvo con los secretarios, presidentes o representantes de los partidos.

Jorge Santacruz, director de asuntos jurídicos de ARENA, confirma que no aceptaron el simulacro. “Todos los partidos coincidimos, ningún partido, hasta el partido oficial (el FMLN), ni nosotros tenemos esa cantidad de dinero para hacer el simulacro”.

Sin embargo, Santacruz agregó que pese a eso la situación no es como lo ha expresado Medina. “Lo que sucede es que el PNUD no iba a financiar la totalidad del simulacro a nivel nacional, sino que solamente iban a financiar una parte muy pequeña, no recuerdo si eran $200,000, pero el simulacro a nivel nacional cuesta más de $3 millones. Nos estaban pidiendo que el resto de partidos políticos, que el resto de dinero lo pusiéramos nosotros”, dijo el tricolor.

El magistrado Fernando Argüello Téllez también confirmó que el PNUD ofreció la colaboración para hacer el simulacro a nivel nacional, aunque a diferencia de la magistrada Medina reconoce que solo apoyaría en parte de los recursos.

“Fíjese que estaba esa posibilidad de cooperación del PNUD, se les planteó a los partidos políticos. ¿Qué era el simulacro? Era simulacro de juntas receptoras de Votos para que hicieran desde el centro de votación un escrutinio, un llenado de actas con un determinado número de papeletas y todo lo demás. Los partidos lo que dijeron es: ‘no tenemos ni la capacidad técnica ni económica para poder llevarlo a cabo’”.

Al debate por el simulacro nacional se suma la opinión de Óscar Lemus, secretario general del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

Lemus cuestiona que en el TSE solo escuchen “lo que dicen los representantes de los partidos grandes”. “En efecto, en la reunión última en la que fuimos convocados los secretarios y presidentes de los partidos políticos el organismo colegiado tuvo a bien darnos a conocer que había un financiamiento del PNUD para poder hacer el simulacro a nivel nacional. Fraternidad Patriota Salvadoreña en lo absoluto nunca se ha opuesto para fomentar lo que ayuda a la democracia del país. Sí se opuso ARENA y el FMLN. No tomaron la opinión del resto”, dijo Lemus.

El dirigente del FPS aseguró que por el lado del FMLN quien se opuso fue la secretaria adjunta del partido, Norma Guevara. LA PRENSA GRÁFICA buscó la reacción de la efemelenista, pero hasta el cierre de la nota y tras varias llamadas y mensajes a su celular no se obtuvo respuesta.

Mientras tanto, Santacruz agregó que la negativa al simulacro nacional obedeció a los costos en los que tendrían que incurrir las principales fuerzas políticas. El dirigente de ARENA asegura que el resto de partidos pequeños no tienen la capacidad financiera para hacer una actividad como esta.

“Los partidos políticos pequeños no tienen capacidad económica para eso (un simulacro nacional), y nosotros los partidos grandes fuimos sinceros y les dijimos que eso es tanto como hacer otra elección para nosotros”, expresó Santacruz.

El TSE decidió que para las elecciones del 4 de marzo se instalarán 1,595 centros de votación y se usarán 1,466 centros escolares.

El número de JRV serán 9,422, mientras que los ciudadanos para integrar estas mesas serán 94,220.

