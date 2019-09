Polémica entre partidos por la aprobación del presupuesto de Asamblea Legislativa

A los partidos políticos les fue imposible llegar a un acuerdo sobre las condiciones bajo las cuales se iba a aprobar el presupuesto para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para 2020. El motivo de la discordia fue que ARENA solicitó que en el acuerdo quedara plasmado el compromiso de todas las fracciones para equilibrar su planilla de personal para el 2020, sin embargo, el acuerdo se tomó sin dejar eso establecido.

Lo anterior frenó la aprobación —por parte del pleno legislativo— del plan de gastos proyectado por la junta directiva, de hecho, ni siquiera dentro de ella se logró un consenso.

El acuerdo de la junta tenía las firmas de los siguientes diputados: Guillermo Gallegos, de GANA; Cristina Cornejo y Yanci Urbina, del FMLN; Francisco Merino y Serafín Orantes, del PCN; y Rodolfo Parker, del PDC. Los espacios de los cuatro directivos que representan a ARENA estaban vacíos y también el del diputado de GANA, Numan Salgado.

El primero en confirmar el desacuerdo entre las fracciones fue el presidente del Parlamento y diputado de ARENA, Norman Quijano: "Como ha sido firmado por otros grupos parlamentarios no estamos de acuerdo porque para nosotros es fundamental dejar el compromiso establecido de que todos los grupos parlamentarios —a partir del siguiente ejercicio fiscal— se tendrán que equilibrar con base en la asignación presupuestaria que tienen en cuanto al número de diputados. Ese ha sido el motivo de la discordia", dijo Quijano, al dirigirse hacia el Salón Azul de la Asamblea al reanudar la sesión plenaria que quedó en pausa desde el jueves.

Sin embargo, en el Salón solo habían algunos diputados de ARENA y PCN mayormente. Las demás de fracciones legislativas estaban ausentes.

Quijano procedió a hacer las convocatorias para la próxima semana y, cuando estaba por cerrar, el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz preguntó si no se iba a someter a consideración del pleno el presupuesto.

Quijano le contestó que no porque no habían suficientes diputados y le dijo que ya había consultado con la Presidencia de la República qué procedía si no mandaban el presupuesto.

En ese sentido, lo que pasará es que el Ministerio de Hacienda por defecto asignará el mismo presupuesto que se les aprobó para funcionar durante 2019, es decir, $58.3 millones.

Ante la no aprobación del presupuesto, el FMLN dijo que quienes tenían desacuerdos eran los partidos ARENA, PDC y PCN, quienes habían venido trabajando en una alianza desde el inicio de la actual legislatura.

"Es un problema propiamente de los partidos que firmaron el pacto protocolar de aquí de la Asamblea y también los que le dieron la potestad al presidente actual de despedir y contratar a todo el personal que quisiera", declaró la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.

De acuerdo con el presupuesto aprobado para 2019, la Asamblea dispone de $51,013,850 únicamente para el pago de salarios para los más de dos mil empleados que tienen contratados, entre los que figura personal institucional o de las fracciones. Solo restan $7,286,150 para suplir otras necesidades de la institución.

Lo que no está incluido en el presupuesto que se les aprobó para 2019 son los $1.5 millones que solicitaron como refuerzo presupuestario para el pago de arrendamientos de locales.

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, criticó a GANA y PCN porque si hicieran el ajuste en personal "inmediatamente hay recursos para pagar alquileres, para poder pagar la auditoría a la Corte de Cuentas, para poder pagar cualquier otra eventualidad que pueda darse", dijo.