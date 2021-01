Polémica luego que paquetes de alimentos del Gobierno fueron entregados en sede del CD

Las controversia se ha generado luego que esta mañana circuló un video en Twitter publicado por el Noticiero Teleprensa en el que se observa a un camión descargando bolsas de alimentos que ha estado entregando el gobierno en un local donde se observan los colores y el rótulo de Cambio Democrático (CD)

Por su parte, Aldo Álvarez, secretario nacional de Comunicaciones del partido afirmó que los paquetes alimenticios no son para el CD. Aseguró que alquilan una parte del inmueble que aparece en el video para sede de CD y comparten el parqueo con otras oficinas que también rentan el resto del espacio a una ONG que es la dueña de la infraestructura completa.

Nosotros como partido nos desligamos totalmente de eso, nosotros estamos claros y conscientes de que los partidos, que el negocio de los partidos no es andar repartiendo, ni recibiendo, ni poniendo paquetes de ningún tipo, de cosas que no sean cuestiones puramente electorales", dijo Álvarez.

En un hilo de tuits publicados por la cuenta de Teleprensa se observa otro video en el que aparece un señor, quien es parte de una asociación de veteranos, explicando que ellos poseen un local a la par del partido CD.

“Esta es la oficina de CD, allí dice bienvenidos CD y esta es la oficina de nosotros, acá, esta es la oficina de nosotros, empezamos y no cobramos ni cinco, por eso ustedes acá no van a ver nada de propaganda todavía, pero vamos a tener nuestras pancartas y allá van a ver nuestras sillas y escritorios, porque nosotros no le cobramos nada a los veteranos, estamos pobres y seguiremos pobres, pero ellos tienen que tener sus beneficios”, aseguró el señor que habla en el video.

"El local de la quinta calle Poniente está identificado con los colores del CD, pero la Mesa de Unificación del Bien Común de los Veteranos aseguró que renta un espacio en el lugar y los paquetes alimentarios son para ellos", aseguró el medio.

El señor que aparece en la grabación indicó que la asociación de veteranos entregará el próximo domingo por el Día del Veterano.

Ante las imágenes publicadas en redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que ya han realizado las "diligencias necesarias". Además, indicó que también han girado Dirección Funcional a la Policía Nacional Civil (PNC) para que ejecute "inmediatamente" las acciones pertinentes y poder deducir responsabilidades.

#ÚltimaHora | ��Desde que se tuvo conocimiento de la situación, la @FGR_SV ha hecho las diligencias necesarias.



Se ha girado Dirección Funcional a la @PNCSV para que ejecute inmediatamente las acciones pertinentes y poder deducir responsabilidades. https://t.co/rZ8VUB4TFl — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 29, 2021