Polémica por prórroga a aplicación de sanciones

La Asamblea Legislativa tenía programada, ayer, la recepción de una pieza de correspondencia para prorrogar durante seis meses más la entrada en vigor del Tribunal Sancionador de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, debido a que estos debían entrar en vigencia a partir del 1 de julio, pero el gobierno de Nayib Bukele planea crear una nueva normativa en el tema.

Actualmente, se encuentra vigente la ley antes mencionada. Esta fue aprobada en junio de 2020 y entró en vigor en enero de 2021, excepto en lo relacionado al Tribunal Sancionador, cuya vigencia se programó para enero de 2022.

Pese a ello, la Asamblea prorrogó en diciembre del 2021 dicha disposición, y ayer recibió la iniciativa para prorrogar el freno a la entrada en vigencia del mismo. Esta debía ser aprobada ayer mismo para que dieran los tiempos legales. Hasta la hora de cierre de esta nota, la misma aún no había sido abordada.

En coincidencia con la iniciativa, el despacho de la primera dama de la república tenía programada ayer la presentación de una propuesta de ley nueva en el tema. Sin embargo, la misma fue pospuesta sin mayor explicación.

Cuando se aprobó la prórroga vigente, hace seis meses, el oficialismo aseguró que esta se debía a que pretendían hacerle cambios a la ley vigente.

Ante ello, representantes de asociaciones se pronunciaron ayer en contra de la prórroga y aseguraron que órgano ejecutivo no ha tomado en cuenta las voces de organizaciones para elaborar su propuesta de nueva ley.

"Los derechos de las personas con discapacidad no pueden seguir siendo prorrogados. Este no es un tema de hoy. Es importante que la administración actual entienda que la ley es un esfuerzo de las organizaciones, que tiene alrededor de 15 años y no puede lanzarse por la borda el esfuerzo. Ya es tiempo de operativizarla", explicó Carolina Vásquez, de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador.

Vásquez calculó en 5,000 las personas que esperan la aplicación de la ley.