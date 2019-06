Polémica por donativo de buses usados para SITRAMSS

Una polémica se generó en la ciudad de Bogotá, en Colombia, luego de que el canal televisivo Citytv dio a conocer ayer la presencia de dos autobuses usados de color celeste con el nombre del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) en la zona de talleres del patio de TransMilenio, que es el sistema de transporte público en la ciudad.

La nota periodística, también publicada en las redes sociales del canal, señala que las unidades articuladas están en el área de latonería y pintura y no tienen placas, pero están en aparente buen estado.

Según declaraciones presentadas del gerente general de la empresa SI99, operadora de TransMilenio en Bogotá, Víctor Raúl Ramírez, indica: "La segunda flota tiene todavía una vida residual de 11 años, está a media vida de uso. Y nosotros lo que hemos decidido es donarle esa flota a El Salvador, al sistema SITRAMSS de El Salvador".

Agregó que prepararon dos buses de muestra, "para ver si le sirven, esa es la idea que tenemos".

Mientras que el sistema TransMilenio S. A., gestor del servicio de transporte, indicó en un comunicado que esa flota no puede circular en ninguna de las troncales de Bogotá o de ese país y que el concesionario SI99, como dueño de esos buses, "puede disponer de estos, mas no son parte de la operación".

En declaraciones brindadas vía telefónica a LA PRENSA GRÁFICA, Eduardo Mendoza, directivo de Unión de Empresas SIPAGO SITRAMSS, operadores del sistema de transporte masivo, afirmó que son unidades que vienen para El Salvador.

"Esas son nuevas unidades que integran al SITRAMSS El Salvador. Esas vienen más para el proyecto", dijo. Y añadió que "ya vienen preparadas para prácticamente estar desembarcando en el país. Todos son articulados los que vienen".

Agregó que esperan alrededor de 50 unidades y que vienen desde Colombia y llegarán al puerto de Acajutla. A diferencia de las declaraciones del gerente en Colombia, que son buses usados, dijo que "son nuevas que trae el sistema, que está conformado por SITRAMSS, SIPAGO y SI99, es socia de nosotros".

Indicó que están en preparativos para el desembarque, que puede ser a finales de agosto. Sostuvo que las unidades tienen motores Euro 4 y Euro 5, por lo que son menos contaminantes del aire.

Inconstitucionalidad

El 10 de junio de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que declaró inconstitucional la resolución del Viceministerio de Transporte (VMT) que determinó la exclusividad del carril segregado del SITRAMSS, por infringir el artículo 120 de la Constitución de la República.

Otorgó un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que decida si concede, previo procedimiento licitatorio, la autorización para la explotación del bien de uso público en el que está construido el carril segregado y las estaciones de los autobuses.

Pese al fallo de la sala, Mendoza considera que no hay mayor afectación para la inversión y el servicio. "Lo que pasa que la sala, media vez se presente todos los requerimientos a la Asamblea para que autorice la concesión de la operación del corredor, no hay problema, la Asamblea en un jueves lo puede aprobar bien rápido, no hay problema", sostuvo.

Recordó que el presidente de la república, Nayib Bukele, ordenó que siga funcionando mientras hacen una auditoría.

Para Juan Pablo Álvarez, actual alcalde de Soyapango y una de las personas que interpuso la demanda de inconstitucionalidad en 2015, es aventurado de parte de los empresarios incorporar más unidades.

"Me imagino que ellos tenían planes empresariales como cualquier grupo y obviamente el fallo les ha caído como balde de agua fría. Pero esperaría yo el comunicado de ellos, porque por el momento no están autorizados para incorporar más unidades de transporte", afirmó Álvarez.

Después de notificarse el fallo de la Sala de lo Constitucional, diferentes gremiales de transporte expresaron que al declararse la inconstitucionalidad del uso exclusivo del carril otras rutas podían incorporarse en el recorrido, mientras que otros proponen hacer un asocio público-privado para operarlo.

El SITRAMSS comenzó a funcionar en 2015 con una tarifa de $0.43. En agosto de ese año la Sala de lo Constitución admitió la demanda y el 8 de mayo de 2017 emitió una medida cautelar que suspendió el uso exclusivo del carril y se habilitó para el tránsito a particulares. El gobierno anterior evaluaba una segunda etapa hasta Santa Tecla, sin dar mayor detalle.