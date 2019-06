Polémica por elección de director escolar en Ataco

La llegada de Mario Rosales a la dirección del Complejo Educativo J. Alfaro, del municipio de Concepción de Ataco, en Ahuachapán, ha generado una división entre los 46 maestros que tiene ese centro público de estudios.

Según los profesores que no están de acuerdo con el nombramiento de Rosales, el proceso de elección lo consideran irregular debido a que el Consejo Directivo Escolar (CDE) nunca solicitó que se cambiara a Roberto González como director interino, quien gozaba del apoyo de la gran mayoría de educadores del complejo.

Señalaron que el nombramiento de Rosales se dio a pocos días de que finalizar el gobierno del FMLN. "El proceso que realizó la Departamental del Ministerio de Educación es completamente ilegal, debido a que el CDE no solicitó que se abriera a concurso la plaza pública de director de la institución. No existe esa documentación que ampare la legalidad de la elección del nuevo director", señaló un docente.

El actual director cuenta con el apoyo de un reducido grupo afines al partido político del cual Rosales es simpatizante. Aunque se aclaró que a pesar de las diferencias con el director la problemática no afecta a los estudiantes.

"Nosotros respetamos al director como persona, no tenemos nada contra él; sin embargo, no vamos a tolerar que se hagan las cosas amañadas como se acostumbraba a hacerlas. El problema no ha afectado las clases ni se les inculca algún tipo de resentimiento a los alumnos en contra del director", agregó el denunciante.

Rosales dice que se apegó a todo el proceso de selección y adjudicación de la plaza de director, que inició el 2 de septiembre del año pasado.

"Fui notificado que sería el nuevo director el 21 de mayo y el 27 del mismo mes me presenté al centro escolar. Asumí el cargo el 3 de junio", indicó Rosales, y puntualizó que son solamente cuatro docentes los que se oponen a su nombramiento.

Explicó que anteriormente se desempeñó como docente y director del Complejo Educativo Cantón Agua Fría, de Tacuba, Ahuachapán. Aceptó que es simpatizante del FMLN, pero no se encontraba afiliado.