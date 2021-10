Polémica por nombramiento de jueza recién graduada

El nombramiento de Perla Quinteros Funes como nueva jueza de San Juan Tepezontes ha sido cuestionado por su corta edad y por sus vínculos familiares con otros jueces.

Perla Quinteros Funes, hija de un juez de Sentencia de Zacatecoluca y sobrina de un juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, fue designada como jueza titular en San Juan Tepezontes, un nombramiento que ha sido criticado no solo por sus lazos familiares dentro del Órgano judicial, sino por su "novatez".

Quinteros Funes se graduó como abogada en 2019 y fue aprobada para ejercer la profesión en enero de este año, por la Corte Suprema de Justicia (según Dario Oficial del 6 de abril de 2021). Esa poca experiencia más su edad (25 años, según quienes la conocen) hacen cuestionable su nombramiento.

En redes sociales señalaron además que Quinteros pasó de ser ordenanza en un juzgado de Cojutepeque a jueza de otra sede judicial, ubicada en el departamento de La Paz. En su defensa, la nueva jueza interina de San Juan Tepezontes señaló que ya tiene más de siete años de trabajar en el Órgano Judicial y que no es el primer nombramiento que le hacen.

"Hay mucha desinformación en redes sociales. Si hablamos de derechos de ascensos, tal como ha sido cuestionado, yo inicié en una plaza de ordenanza, luego he sido colaboradora judicial y actualmente mi plaza es de secretaria judicial en Mejicanos", aseguró Quinteros.

Ayer confirmó a LA PRENSA GRÁFICA su interinato en el Juzgado de Paz de San Juan Tepezontes, pero alegó que existe desinformación y que todas las personas tienen derecho a optar a nuevos cargos. A pesar de no confirmar su edad, Quinteros dice que cumple con los requisitos establecidos para ser jueza de Paz.

El artículo 180 de la Constitución señala los requisitos mínimos para optar al cargo: "Ser salvadoreño, abogado de la República, del estado seglar, mayor de veintiún años y de moralidad y competencia notoria".

Confirmó también que en 2019 obtuvo su título universitario, pero fue hasta enero de 2021 que la autorizaron como abogada de la República. "Se circula que de ordenanza subí de un solo a secretaria, lo cual es falso. Eso atenta contra mi imagen porque no es cierto; se hacen otras aseveraciones, se difunden mensajes de odio y creo que no se ve bien. En la unidad técnica están mis atestados y que sea una persona de corta edad no es impedimento para ejercer un cargo de esta índole. No es por cuello'", aseguró.