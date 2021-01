Polémica por préstamo de $250 millones

Cuando el presidente de la república, Nayib Bukele, vetó el decreto 803 —que entregaba $125 millones a alcaldías y la misma cantidad al financiamiento del aumento a la pensión mínima— no solo dejó el aumento a la pensión sin fondos, sino que creó una polémica que estalló el jueves, luego que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que dichos fondos se habían perdido.

Zelaya explicó que dicho préstamo venció el pasado 17 de enero, por lo que dichos fondos ya no están disponibles para El Salvador. "Esa operación financiera ya no existe porque eran préstamos de emergencia. El país perdió ese crédito y la operación no se puede restituir porque eran para emergencias", apuntó.

Sin embargo, el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, cuestionó el discurso del ministro y aseguró que la fecha que el BID toma como referencia es la de la ratificación del préstamo; entiéndase, el 24 de diciembre, cuando la Asamblea aprobó la asignación de este, en la distribución que luego fue vetada por Bukele.

“Esa operación financiera ya no existe porque eran préstamos de emergencia. El país perdió ese crédito y la operación no se puede restituir”.



Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

"Lo ratificamos con fecha 24 de diciembre. No hay pérdida, porque lo hicimos el año anterior. A partir de ahí es con lo que el banco cuenta. Él (Zelaya) está haciendo cuentas, digamos, para tratar de desorientar a los medios, porque la ratificación surte efecto a partir de cuando salen los 56 votos", indicó Ponce.

De acuerdo con el presidente del órgano legislativo, el veto de Bukele al decreto no deja sin efecto la ratificación. En todo caso, retrasa el proceso de formación de ley, toda vez que ahora que el mismo veto ha sido superado será la Sala de lo Constitucional la que deberá dirimir la controversia. "El proceso todavía no ha terminado. Está legalizado, no está dada la última palabra en el proceso de formación de ley. Si la Sala dice que tiene razón el Ejecutivo, ahí se terminó", explicó Ponce.

Además de Ponce, Rodolfo Parker (PDC) criticó al Ejecutivo al que acusó de no querer cumplir sus responsabilidades con la ley y de dejar desequilibrado el presupuesto con los vetos.

“Él (Zelaya) está haciendo cuentas, digamos, para tratar de desorientar a los medios, la ratificación surte efecto a partir de cuando salen los 56 votos”.



Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.

"Tiene que haber un respaldo financiero. Nosotros lo hicimos en diciembre, antes de cualquier eventual vencimiento. Cuando aprobamos el presupuesto, esos créditos estaban vigentes. Si dejaron que el crédito se venciera, eso es un acto de gravísima irresponsabilidad pero del gobierno, no de la Asamblea", sentenció.

En la misma línea se pronunció Anabel Belloso (FMLN), quien cuestionó lo dicho por el ministro del Hacienda, en el sentido de que si eran concientes del próximo vencimiento del préstamo, porqué el presidente decidió vetar los decretos y retrasar su envío a la Asamblea.