Polémica por riesgo de pago de salarios en bitcóin

El drama de la utilización del bitcóin en El Salvador añadió ayer un nuevo capítulo a la historia, cuando el riesgo de que el pago de salarios se haga en dicha criptomoneda permeó a la Asamblea Legislativa. Ahí, los diputados de oposición cuestionaron la falta de claridad —y de credibilidad— del GOES en el tema, y el oficialismo mintió al decir que la ley asegura que los salarios se pagarán en dólares. De paso, uno de sus propios diputados —que votó a favor de la Ley— dijo que no quiere que le paguen su salario en bitcoines (ver nota secundaria).

El pasado lunes, Athena Bitcóin anunció una plataforma para que empresas en El Salvador puedan pagar planillas con bitcóin. Esto, se supone, sería opcional.

Empero, ante el aviso, saltaron los vacíos que la oposición ha señalado a la Ley Bitcóin y que el oficialismo se ha esforzado en maquillar en lugar de reformar.

“Que (Bukele) presente a la Asamblea una reforma a la Ley Bitcóin donde expresamente diga que salarios y pensiones se van a pagar en dólares. Solo en ese momento va a adquirir credibilidad”.



René Portillo Cuadra, diputado de ARENA.

Así, los legisladores recordaron que el artículo 1 de la Ley Bitcóin le da a dicha criptomoneda el carácter de "moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio". Dicha denominación permite su uso para pago de salarios.

Asimismo, el art. 7 dice: "todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio".

Este último artículo ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, ya que es el que implica la obligatoriedad en el uso de la criptomoneda. Así, inclusive, se ha sugerido reformarlo para que quede escrito de forma más clara y puntual que el uso de bitcóin es opcional. Sin embargo, el oficialismo se ha negado a tocar la ley.

¿Qué dice la ley?

Ante las primeras muestras de sospecha por el aviso de Athena Bitcóin, Nayib Bukele respondió con un tuit en el que mencionaba que "los salarios y las pensiones, por ley, se deben pagar en dólares".

Sin embargo, la afirmación de Bukele es falsa. El código de trabajo establece en su artículo 120 que: "El salario debe pagarse en moneda de curso legal". Y las monedas de curso legal en el país son el colón —aunque no esté en uso—, el dólar y el bitcóin, gracias a la Ley Bitcóin.

Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Integración Monetaria no establece obligatoriedad sino posibilidad en que deba usarse dólares para pago de salarios, ya que dice: "Los salarios, sueldos y honorarios podrán ser denominados y pagados en colones o dólares".

Ante lo anterior, FMLN, Nuestro Tiempo y ARENA han presentado diferentes iniciativas para reformar leyes y garantizar que el pago de salarios sea exclusivo en dólares (ver recuadro), pero sin que Nuevas Ideas quiera discutirlas.

Ante dicha negativa, los legisladores valoraron el riesgo que el GOES mienta y, tarde o temprano, se empiecen a pagar salarios usando la criptomoneda.

"La ley (bitcóin) es clara en sus artículos 1 y 7. Lo hemos venido denunciando, el factor de obligatoriedad. El anuncio de esta empresa es parte de lo que hemos venido advirtiendo. Se puede considerar que al GOES no le importa que a la población no le paguen en dólares, aunque la mayoría eso quieren y es lo que han pedido", apuntó Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo).

"(Bukele) debería tomar una decisión para despejar este tema de una vez por todas: que presente a la Asamblea una reforma a la Ley Bitcóin donde expresamente diga que salarios y pensiones se van a pagar en dólares. Solo en ese momento va a adquirir credibilidad", apuntó, por su parte, René Portillo Cuadra (ARENA).

Y más contundente fue Anabel Belloso (FMLN): "Hay una realidad: la ley que aprobó Nuevas Ideas y sus aliados es clara en establecer su obligatoriedad, y no deja excepción. El riesgo que la parte patronal, sin consulta previa incluso, tome decisión de pagar en bitcóin, lo va a poder hacer".

Reformas rechazadas por Nuevas Ideas

El oficialismo se ha negado a garantizar vía ley que los pagos de salarios o pensiones se hagan en dólares. Deja la puerta abierta al bitcóin.

1 FMLN: pensiones

Anabel Belloso y Dina Argueta presentaron una iniciativa para reformar la Ley SAP, que es la que regula el tema de las pensiones, para garantizar que el pago de las pensiones se haga en dólares y que bajo ninguna circunstancia pueda pagarse con criptoactivos. Sin embargo, Nuevas Ideas determinó enviar la iniciativa a archivo.

2 NT/ FMLN: Salarios

FMLN presentó iniciativa para reformar el artículo 7 de la Ley Bitcóin para quitar el carácter de obligatorio en su uso para aceptar pagos; y Nuestro Tiempo sugirió modificar el código de trabajo para dejar claro que el pago de salarios debe hacerse en dólares. Sin embargo, las iniciativas tampoco han sido escuchadas. La segunda aún se encuentra en comisión.

3 NT: Integración Monetaria

Johnny Wright Sol presentó una iniciativa para modificar el artículo 7 de la Ley de Integración Monetaria para cambiar la palabra “podrán” por “deberán”, para dejar claro que el pago de salarios, sueldos y honorarios tengan que ser denominados y pagados ya sea en colones o en dólares. Nuevas Ideas tampoco ha querido estudiar ni discutir dicha iniciativa.

4 ARENA: Salarios

El partido tricolor presentó ayer mismo una iniciativa para regular que todas las remuneraciones en toda relación laboral con instituciones tanto públicas como privadas sean en dólares, al tiempo que se prohiba pagar sueldos y salarios en criptomonedas. Sin embargo, votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados votaron en contra de aprobar dicha normativa.