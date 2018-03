Polémica por vacuna contra el neumococo en el país

Una polémica se ha generado en los últimos días en el país entre pediatras de hospitales privados, Ministerio de Salud (MINSAL) y ahora médicos internacionales por el cambio de vacuna contra el neumococo, anunciado en los últimos días por las autoridades de salud.

Mientras que los doctores nacionales dicen que cambiar la vacuna del neumococo tiene menos efectividad y complica la salud de los menores de edad y de adultos mayores por tener menos componentes; el doctor Xavier Sáez-Llorens, infectólogo, pediatra e investigador de Panamá, habló con LA PRENSA GRÁFICA y señaló que la vacuna 10 valente (PCV10) tiene la misma eficacia que la 13 valente (PCV13).

Sáez-Llorens asegura que ha sido a través de investigaciones desarrolladas en varios países de Latinoamérica y de Europa que se ha comprobado que la dosis de la 10 valente contra el neumococo ha mejorado la salud de las personas y disminuido las enfermedades infecciosas respiratorias.

“La vacuna PCV10 no solo es eficaz para prevenir el neumococo, sino también para evitar las infecciones respiratorias y las neumonías. No sé por qué los médicos están diciendo que causa efectos secundarios o que no es eficaz para los pacientes este tipo de vacunas, que hasta la OPS la ha recomendado”, destacó.

Además agrega que lo más importante es que las personas no tengan ningún tipo de temor ante el anuncio de que en El Salvador se pasará de la 13 valente a la 10 valente, ya que lo más importante es que todas las personas se vacunen de forma preventiva contra el neumococo y otras enfermedades.

“Yo siempre he dicho que es mejor no dejar de vacunar a los bebés en el tiempo establecido para poder evitar que con el tiempo se les desarrollen las enfermedades. Hay que apostarle mejor a los programas de vacunación en vez de estar subestimando la capacidad de la vacuna PCV10 por decir que es inferior a la PCV13, ambas son iguales con respecto a que tienen el mismo efecto”, agregó el panameño.

El médico contradice a los especialistas de El Salvador y asegura que la vacuna contra el neumococo PCV10 tiene información de uso en prematuros, en niños con VIH, anemia de célula falciforme y asplénicos, por lo que afirma que está bien que se utilice en el país. Esto viene a sacar de contexto las declaraciones que han dado los pediatras de El Salvador.

El especialista salvadoreño Miguel Majano afirma que la vacuna contra el neumococo que se pretende implementar no es la más indicada por no tener tres tipos de cepa que combaten las neumonías y las enfermedades invasivas.

“Una diferencia de que la 10 valente no tiene tres cepas: la 3, la 6 y la 19 A; y esta, la 19 A, es la que más anda en el medio, y que es la que genera los problemas de las neumonías, las meningitis, las otitis o la septicemia”, explicó Majano.

Mientras tanto Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, destaca que las autoridades de Salud no han evaluado para determinar el cambio de vacuna, sino que el anuncio lo han hecho sin tener una idea de los efectos que traerá a la salud de los salvadoreños la acción, así como para disminuir gastos por tener la 10 valente menor precio.

“Nosotros recomendamos al Ministerio de Salud que escuche la opinión porque no ha tenido la responsabilidad de escuchar la opinión directamente de estas asociaciones, ni del Colegio Médico, le pedimos que escuche la opinión técnica, que no tome decisiones con base en apoyos políticos con países que piensan igual que ellos, de que tomen las decisiones con base en un ahorro que al final puede salir más caro”, manifestó Brizuela.

Ante la situación de vacunas en el país, el MINSAL solo se ha limitado a emitir un comunicado donde le informa a la población sobre la gratuidad de la vacuna contra el neumococo y hace un llamado a las madres, padres o responsables a acercarse a los establecimientos de salud con los bebés de dos meses de edad para aplicar la primera dosis de vacuna contra el neumococo, la segunda dosis a los cuatro meses y a los 12 meses la vacuna de refuerzo para evitar neumonías y meningitis.