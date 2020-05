Polémica renuncia de privados a comité fiscalizador de fondos

Cinco representantes de la academia y empresa privada presentaron ayer, ante la Asamblea Legislativa, su renuncia irrevocable al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, incluido en el Decreto Ejecutivo 608, en el cual se autorizó la obtención dehasta $2,000 millones para hacer frente a la emergencia por la covid-19.

El comité, además, está conformado además por cinco ministros: Salud, Turismo, Hacienda, Economía y Obras Públicas, y es coordinado por el Secretario Privado de la Presidencia, como representantes del Gobierno de la República.

Quienes ayer firmaron la carta en la que se da a conocer la renuncia fueron José Agustín Martínez (Asociación Nacional de la Empresa Privada), Jorge Hasbún (Cámara de Comercio e Industria de El Salvador), Miguel Ángel Simán, (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) y los rectores de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", Andreu Oliva, y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Ricardo Poma, aduciendo que no existieron las condiciones idóneas para realizar las actividades de supervisión de los fondos aprobados por la Asamblea.

Según expusieron los representantes de la empresa privada y la academia, en la nota presentada a la Asamblea, uno de los puntos de quiebre fue la distribución de los $2,000 millones: $600 millones para municipalidades, $450 millones para transferencias a familias, y $950 millones para cubrir deficiencias en el Presupuesto General de la Nación, la cual, dijeron, fue decidida de forma unilateral por el Gobierno.

Esto, además de haber acordado una solicitud de reforma al decreto 608 para delimitar las funciones del comité "ya que se le asignan algunas funciones relativas a la ejecución y asignación de los fondos , las cuales no podía controlar".

También, en otras consideraciones dijeron que "hasta la fecha no se cuenta con un informe oficial de las gestiones realizadas y su estatus", así como el que "además se han venido aprobando decretos para el manejo de la cuarentena que riñen con la Constitución y los derechos humanos, habiéndose mostrado el incumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional".

En total, el comité, aseguraron, había sostenido nueve reuniones de trabajo en las que se expresó que a pesar de mencionar la necesidad de "un plan detallado de trabajo y una hoja de ruta para atender la pandemia por sector, así como los líneamientos para determinar prioridades en la asignación de los recursos , aún no se cuenta con dicha información".

Ante esto, el Gobierno, por medio del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, presidió una conferencia de prensa con el ministro de Hacienda y el asesor jurídico de la Presidencia. Dijo que los miembros del comité " renunciaron a sus cargos, tras rechazar ser sujetos a declaración patrimonial" dado que al integrar el comité se convertían en funcionarios públicos.

"Me extraña, me decepciona un poco. Ellos creo que no tenían claro que al formar parte del comité se volvían funcionarios públicos con todas las obligaciones. Uno de los temas más incómodos para ellos era el de Probidad", dijo Castro, quien agregó que ayer por la mañana se realizó la décima reunión.

El presidente Nayib Bukele criticó la renuncia de los empresarios y académicos al escribir que "les encanta pedir transparencia, pero no se les vaya a pedir a ellos porque es casi una blasfemia. Les encanta decir cómo se deberían hacer las cosas, pero cuando se les invita a participar con voz y voto, preguntan si serán fiscalizados. Si se les dice que sí, entonces se van".

Según Castro, será la Asamblea Legislativa la que determine la nueva conformación del comité fiscalizador, ya que se encuentra establecido en la ley.