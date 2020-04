Policía a prisión por lesionar a un joven

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) acusado de lesionar de bala a un joven, de 19 años, en el cantón Chilata, municipio de Izalco, en Sonsonate, permanecerá en prisión mientras continúa el proceso penal en su contra, por orden del Juzgado de Paz, de la localidad. La audiencia inicial contra el agente policial, cuya identidad no fue revelada, se realizó ayer. La Fiscalía acusó al policía del delito de lesiones agravadas, luego que los exámenes médicos realizados al joven en el hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate, determinaran que una de las balas hizo contacto con un hueso de la pierna izquierda de la víctima y la otra le impactó en el pie derecho.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando el joven, quien reside en el cantón Chilata, se conducía en una motocicleta, junto a otra persona, y fue detenido por agentes de la Policía Rural, que mantenían un control en la calle principal del cantón.Según la versión oficial, después de un intercambio de palabras con los policía, uno de ellos intentó hacerle una revisión al joven, y supuestamente se le activó el arma y le disparó accidentalmente en dos ocasiones.

Sin embargo, familiares de la víctima han asegurado, que el incidente sucedió luego de que uno de los policías revisara la cartera del joven y le pidiera $50 "para no enviarlo a un centro de contención" por no violar la cuarentena y no andar mascarilla. Afirmaron, que el policía le dijo al joven que le quitara la placa a la motocicleta, solamente con sus dedos, tras la negativa de entregarle el dinero. Fue entonces, afirman, que el policía le disparó.

Al observar lo sucedio, los demás agentes detuvieron al policía que disparó y lo pusieron a la orden de su jefe superior.

Ayer, la Fiscalía, expresó su satisfacción con la resolución del tribunal ya que considera que se garantiza que el responsable siga detenido durante la etapa de instrucción del proceso.

Mientras se desarrolla la audiencia, afuera del tribunal permanecieron varios parientes de la víctima y periodistas, a la espera de que fuera trasladado al Juzgado el agente acusado, sin embargo, las partes iniciaron la audiencia a puerta cerrada supuestamente, sin la asistencia del imputado.

No obstante, dos fuentes diferentes aseguraron que el acusado si llegó al Juzgado, pero que ingresó y salió por la parte de atrás del juzgado bajo custodia policial. La familia del lesionado dijo que los médicos del hospital les informaron que posiblemente este día se le realice una intervención quirúrgica.

El joven de nombre Alfredo, se dedica a la albañilería y apoya a su padre en las labores de obra de banco. "Debe hacerse justicia, mi hijo puede quedar con dificultad para caminar, el agente no tuvo que disparar su arma", dijo el padre del joven.