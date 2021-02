Policía se extralimitó en sus funciones

Luego que la Policía Nacional Civil (PNC) revelara un video contradiciendo la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), con la intención de mostrar que hubo un enfrentamiento entre militantes del FMLN y empleados del Ministerio de Salud, LA PRENSA GRÁFICA consultó a abogados penalistas sobre la acción policial y si esta podría incidir en el proceso.

Según los especialistas, la policía está tomando atribuciones que no le competen y dijeron que la PNC solo debe apegarse a lo que la Constitución de la República y el Código Procesal le ordenan.

El fiscal general, Raúl Melara, dijo el jueves que desconocía los videos que proyectó la PNC en redes sociales e hizo un llamado a que los presenten para hacer la revisión respectiva.

Sobre esta acción de la PNC, el abogado penalista Jorge Barraza aclaró que para obtener estos videos la Policía necesitó tener una orden judicial para ingresar a los inmuebles y requerirles la custodia de esos videos.

El abogado dijo que debido a ello el video policial no debe formar parte del proceso de investigación. "Si eso no pasó, que tal parece que la Fiscalía tiene desconocimiento de esos videos, todo ese proceso obtenido por la PNC no puede introducirse al proceso, porque hay un vicio de nulidad", aseguró.

El abogado citó el artículo 175 del Código Procesal Penal donde habla sobre la legalidad de los medios probatorios: "para obtener un medio probatorio y que pueda ser introducido de manera lícita al procedimiento penal debe de haber sido obtenido por medios lícitos". Acción que supuestamente no ha realizado la Policía con el video que presentó en las redes sociales y con el cual trata de desmentir la versión fiscal.

Para Barraza, el caso ha trascendido y tiene otros intereses. "Hay una clara extralimitación, un juego político entre el gobierno de turno y el fiscal con claros intereses electorales, porque en este caso se han violado las normas que establecen las reglas del juego", aseveró.

Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), reafirmó la idea de que la PNC debe trabajar bajo la dirección de la FGR. "Hay que recordar que la PNC es un órgano auxiliar de la Fiscalía y es a esta a la cual le corresponde la dirección funcional e iniciar la acción penal", aclaró.

Sobre esta acción realizada por la PNC, Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), habló de una posible manipulación por parte de la Policía en el video presentado la noche del miércoles.

"En el video presentado por la PNC se puede ver que efectivamente hubo manipulación. Han hecho ahí sus montajes con el fin de poder acreditar lo que es indefendible en este momento", indicó.

Además, dijo que manipular una evidencia de esta magnitud podría constituir delitos de alteración o manipulación de pruebas, con el fin de confundir. Los mismos que están constituidos en el Código Penal salvadoreño.

Sobre este posible delito, Jorge Barraza dijo que "hablar de que hubo manipulación en sí de esos videos es bastante prematuro, pero en caso que se dé, corresponderá al fiscal determinar si hay manipulación. Él deberá deducir la responsabilidad de quién es la persona que manipuló esos videos bajo la consecuencia de fraude procesal".