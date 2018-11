Policía alerta por alza de robos a usuarios del sistema financiero en Santa Ana

El asalto y posteriormente la muerte sufrida por un septuagenario el pasado martes, luego de haber cambiado un cheque y retirado dinero de una agencia bancaria, en la zona del mercado Colón de Santa Ana, significó el cuarto caso de este tipo de asaltos registrado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Santa Ana.



La víctima de este caso fue identificada como Isidro Linares Interiano, de 79 años de edad, quien antes de ser asaltado, había cambiado un cheque y retirado el dinero de la agencia bancaria, de donde salió rumbo a una propiedad que poseía en el cantón Portezuelo de este municipio.



Al llegar a la zona fue interceptado por un grupo de al menos seis individuos que vestían ropas oscuras y se transportaban en un vehículo rojo, según información policial.



Los asaltantes le salieron al paso, lo intervinieron y le robaron el dinero que había retirado del banco, $5 mil, lesionándolo de gravedad, siendo trasladado a un centro asistencial privado, donde murió en horas de la mañana. Los asaltantes también robaron un arma de fuego propiedad de la víctima.

Antes de este asalto, la Policía ya registraba otros tres casos similares durante el mes de octubre: tres personas que sacaron dinero de la misma agencia bancaria, fueron posteriormente asaltados, informó el subjefe de la delegación policial de Santa Ana, Francisco Arévalo Mata.



El jefe policial dice que antes esta situación ya habían iniciado las investigaciones correspondientes, las cuales ahora se han incrementado ante el último caso, que culminó con la muerte de la víctima, señalando que no se descarta que sea una banda organizada la que esté cometiendo estos delitos.



“En lo que va del mes (octubre) llevamos cuatro casos similares, estamos viendo cómo están operando las bandas que se están dedicando a robar fuertes cantidades de dinero acá en Santa Ana, lo que pasó el martes terminó en homicidio, pero el objetivo no era asesinar al señor, sino que era robarle”, dijo.



Arévalo Mata dijo que antes de estos casos habían tenido solamente una denuncia de un robo similar, por lo que no descarta que bandas delincuenciales se estén activando de cara a la finalización del año, cuando hay más movimiento de dinero en el sistema financiero.



No descarta además la participación de empleados del sistema financiero en estos hechos delictivos. Sin embargo, aseguró que serán las investigaciones las que determinen a los autores de estos robos.



“Las bandas están organizadas, que ya tenemos indicios en los vehículos en los que se están moviendo y que ya estamos determinando cómo están operando, viene la época navideña y los delitos patrimoniales se incrementan, vamos a reunirnos con los sectores involucrados del sistema financiero”, indicó.



El jefe policial agregó que hace algunos años se detuvieron a miembros de esta clase de bandas criminales que se dedicaban a cometer estos robos. Presumió que algún remanente de estas bandas, junto a nuevos integrantes, estén realizando estos asaltos.



“Hay una mezcla de nuevas bandas que están surgiendo, lideradas por gente que anteriormente se dedicaba a eso, ya tenemos una línea de investigación y dentro de poco vamos a tratar de capturar a estas personas y especialmente porque viene la época navideña y necesitamos garantizar que la gente se pueda acercar al sistema financiero”, dijo.