Policía asesinado al interior de un bus y varios homicidios esta mañana

FGR Sonsonate reporta feminicidio, lesionada con arma blanca, en finca Los Anizalez, Salcoatitán — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 25 de febrero de 2017

FGR reporta levantamiento del cadáver de un agente PNC quien fue atacado con arma de fuego en interior de bus 38-B, por Valle del Sol, Apopa — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 25 de febrero de 2017

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este día el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador. Según la Fiscalía, el agente de la policía, cuya identidad no fue revelada, se encontraba a bordo de una unidad del transporte colectivo de la ruta 38-B, cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos.La PNC ha iniciado ya las investigaciones al respecto de este caso. Hasta el momento no se tiene identificado a los atacantes ni se tiene conocimiento de que sean miembros de grupos de pandillas. De igual forma, tampoco se ha confirmado el motivo del homicidio del policía.Durante esta mañana de sábado, la FGR también reportó el asesinato de dos miembros de pandillas en cantón Rosario de Monte San Juan, en el municipio de Cuscatlán, luego de un enfrentamiento armado con agentes de la PNC. La identidad de los fallecidos tampoco fue revelada.Finalmente, este día por la mañana se informó también sobre un homicidio en finca Los Anizales, municipio de Salcoatitán, departamento de Sonsonate. La víctima fue una mujer no identificada, quien fue asesinada con arma blanca.