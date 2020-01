Policía de Tránsito solo tiene un patrulla y en mal estado en San Miguel

Agentes del departamento de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación de San Miguel realizan su trabajo diario con una patrulla que se encuentra en pésimas condiciones, y laboran con recursos limitados para trasladarse a las inspecciones de accidentes de tránsito o realizar controles vehiculares.

Agentes aseguran que en la mayoría de ocasiones el vehículo presenta problemas mecánicos, debido a su antigüedad, además, de su salario compran los repuestos para repararla.

"De nuestro dinero compramos los repuestos, ya que si no es así no trabajamos. Ahorita anda una fuga de aceite en el motor y toca andar comprando el aceite para rellenar. Tengo entendido que los jefes hacen la gestión para que nos doten de nuevas patrullas, pero ya llevamos ocho años y no la cambian", denunció un agente policial, quien pidió anonimato por temor a represalias por parte de las jefaturas.

Agregó que el sistema de luces no funciona y por la noche corren peligro de accidentarse. El agente policial aseguró que es la única patrulla con la que cuentan y en la que se trasladada por todo el municipio de San Miguel. Otro agente se quejó por la lentitud del vehículo, ya que no es la misma que hace seis años.

Deteriorada. Los Policías afirmaron que ellos compran de su salario los repuestos para la patrulla ya que de no hacerlo se quedarían sin vehículo para atender emergencias de tránsito y realizar cualquier diligencia de trabajo.

"Nos ha pasado que hemos tenido que trasladar lesionados ( en patrulla) y lamentablemente la sirena no sirve y aunque sirviera no llegamos rápido al hospital porque el vehículo ya es una carcacha bien lenta", dijo el policía.

El pasado 18 de diciembre una agente que se encontraba realizando una inspección de un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Jalacatal, afirmó que no dan abasto para cubrir todos los accidentes de tránsito que ocurren en el municipio migueleño.

"Solo hay una patrulla y a veces hay hasta cuatro accidentes y es mentira que con una patrulla y más en este estado, vamos a llegar a todos", manifestó el agente policial. Elementos de la corporación aseguran que solo hay cuatro patrullas en todo el departamento, es decir que son pocos los municipios de San Miguel que tienen una patrulla de Tránsito.

"Tenemos 14 motocicletas y cuatro vehículos, pero el problema es cuando toca trasladar heridos y solo hay cuatro carros y tres están en otros municipios", comentó una fuente policial.

Motoristas de buses se quejan porque los agentes de tránsito no cumplen con las leyes.

"Ellos andan sin las luces de frenos, pero si fuera uno, ya lo hubieran multado", comentó un conductor de la ruta 90B. El jefe departamental de Tránsito Adí Cruz, se limitó a decir que iba a hacer gestiones para que le asignen nuevos vehículos.