Policía en Morazán "levanta" el ánimo de su familia y compañeros tocando guitarra y cantando

Cantando e interpretando "Levanto mis Manos", canción icónica del cristianismo actual, el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Gamaliel Sánchez, busca "levantar" el ánimo de su familia y de sus compañeros policías en esta cuarentena domiciliar decretada por el gobierno de El Salvador ante el avance de la pandemia COVID-19.

Destacado en el área de seguridad pública de San Francisco Gotera, Morazán, Sánchez dice que su gusto por la música empezó desde los 5 años, cuando fue llevado a una iglesia evangélica, pero ha dicho que aprendió a tocar guitarra hasta hace poco tiempo.

El agente Sánchez tiene 13 años de pertenecer a la @PNCSV, y actualmente está destacado en el área de seguridad pública en San Francisco Gotera, Morazán. @prensagrafica pic.twitter.com/QJcdetBLV0 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 25, 2020

"Yo siempre he dicho que la música es el lenguaje de las almas, y siento que cantándole a mis semejantes me hace sentir bien conmigo mismo, y me hace salir de lo rutinario que es lo que causa estrés en la mayoría del personal que laboramos operativamente", dice el agente Sánchez.

En sus días libres, participa en eventos sociales y en los servicios religiosos en la iglesia donde se congrega junto a su esposa e hijos.

El agente Gamaliel Sánchez utiliza su guitarra y la música, para intentar levantar el ánimo de sus compañeros de trabajo y su familia que está en cuarentena domiciliar. Vídeo / J C Díaz @prensagrafica pic.twitter.com/Zl9h68FQVw — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 25, 2020

El agente ha dicho que busca con su talento ayudar a las personas a llevar esta cuarentena decretada por las autoridades, especialmente a su familia que está en el hogar sin salir.