Policía es la que más agrede a periodistas

La PNC es la institución que más vulneraciones ha cometido contra la prensa. La Mesa de Protección a Periodistas ve peligro en una posible "ley mordaza".

La Policía Nacional Civil (PNC) es una de las instituciones que más denuncias de agresiones contra periodistas ha registrado durante los primeros ocho meses del 2021, de acuerdo a la Mesa de Protección a Periodistas. La cifra de vulneraciones totales ya supera la de 2020.

Según las estadísticas, los casos atribuidos a la PNC son 33, entre ellos las más recientes agresiones físicas a dos periodistas ocurridas en el mercado San Miguelito de San Salvador, el pasado 20 de agosto. También destaca el caso del periodista Jorge Beltrán Luna, quien fue golpeado por un agente policial y en el que varios funcionarios afines al gobierno salvadoreño apoyaron la agresión, mientras el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, guardó silencio, denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en conferencia de prensa.

César Castro Fagoaga, presidente de la APES, señaló que las agresiones por elementos policiales se están convirtiendo en una constante: "La Policía está actuando casi como la vigilancia privada del gobierno, a pesar que por nuestra Constitución debe ser apolítica. Lo que vemos ahorita son actuaciones totalmente arbitrarias. Nosotros hemos denunciado en varias ocasiones que la institución se extralimita y no solo para los periodistas, sino para la gente que está todos los días recabando información"

La Mesa también informó que los 173 casos de agresiones registrados del 1.º de enero al 30 de agosto de 2021 ya superan la cifra del 2020, cuando fueron 125 en todo el año. Ante la situación instó a la PNC a investigar los acontecimientos con periodistas y a no aguardar silencio ante las vulneraciones.

La Mesa de Protección a Periodistas también abordó las recientes declaraciones del diputado Jorge Castro, de Nuevas Ideas, quien sugirió que debería haber "consecuencias jurídicas" para el trabajo periodístico.

Ante ello, la Mesa mostró preocupación indicando que pueden interpretarse como un "renovado intento de aprobación de una ley mordaza" que limite el trabajo de los periodistas y con la que podrían llegar a tener consecuencias legales por revelar la verdad.

Fagoaga enfatizó en que buscarán el diálogo con la dirección de la PNC, porque desde la APES no hay disposición para callar las agresiones cometidas. "Lo que no podemos hacer es no acudir a las instancias. Algunos medios no están interesados en denunciar, pero hay que presionar a que haya una respuesta", finalizó.

El pronunciamiento de la APES se dio en un contexto en donde un joven fue detenido el miércoles pasado por la Policía, sin orden de captura emitida por la FGR.