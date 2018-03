Policía que colaboró con red narco de “Repollo”, absuelto por tecnicismo

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador concluyó que el policía Rubidio Osorio sí cometió ilícitos vinculados al apoyo logístico que recibió la estructura del narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián, alias “Repollo”. Sin embargo, el tribunal lo absolvió porque resolvió que las acciones de Osorio estaban relacionadas con el cohecho (corrupción) y no con actos preparatorios para el tráfico de drogas, delito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).

“El tribunal a esta altura del fallo no puede cambiar la calificación, porque estaría violentando el derecho de defensa y el derecho de congruencia con la acusación... Por no adecuarse sus acciones al delito por el que fue acusado, su tribunal le absuelve, pero oiga bien, no porque no encontrara elementos, sino porque la conducta que le acusaron a usted no era la adecuada. Así lo resolvió este tribunal”, dijo el juez del caso.

El tribunal sí condenó a 10 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas a Carmen de Morán, José Hernández, Orlando Argueta y Guillermo Paz. Este grupo fue absuelto recientemente, junto a otros tres imputados, por el delito de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. En esa ocasión el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador determinó que la FGR no pudo probar lo dicho por los testigos que condujeron la investigación del caso.

La Fiscalía informó, por medio de sus redes sociales, que ya presentó el recurso de revisión de la decisión del Juzgado Especializado de Sentencia B.