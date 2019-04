Policía salvadoreño: "Escapé de la MS-13 para pedir asilo en EUA"

Luis había estado con sus hermanos minutos antes de sufrir el ataque. Recuerda que fue él quien se sentó primero en el banco de madera frente a la vaca, acomodó los dedos entre la ubre y comenzó a jalar las tetas para llenar una cubeta de leche. Unos metros más allá, su hermano Rodrigo, otro policía que también gozaba de descanso ese día, hizo lo mismo con otra de las reses de la familia que estaban lecheras. Aún faltaban unos minutos para las 6 de la mañana cuando terminaron.

Luis (nombre cambiado como el resto de los que aparecen en este texto) se alistó y salió para el puesto policial donde le tocaba presentarse. Rodrigo y Marta, hermana de ambos, partieron en una motocicleta hacia la casa de su madre, pero nunca pudieron entregarle la leche que le llevaban: dos hombres que portaban un fusil AK-47 y una pistola 9 milímetros les salieron al paso para dispararles. Marta, que viajaba atrás de su hermano, murió al instante por la gravedad de las heridas en el abdomen y una pierna. Rodrigo logró huir lesionado.

Cuando Luis se enteró del asesinato de Marta, ya estaba en la formación matutina en la sede policial. Allí supo que el ataque iba dirigido contra Rodrigo por su condición de policía, pero que logró escapar y refugiarse donde estaba destacado.

"No salíamos para nada, ni a la vela de nuestra hermana pudimos ir", cuenta Luis, por vía telefónica, 20 meses después de aquel crimen.

La semana en que Marta fue asesinada las autoridades de Seguridad Pública confirmaron que las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13), tenían en marcha una campaña para aumentar los ataques contra policías y sus familias para presionar al Gobierno que desistiera de implementar medidas severas en los centros penitenciarios donde guardan prisión los cabecillas de esas estructuras.

Solo una semana antes de que Marta y Rodrigo fueran tiroteados, tres agentes de la PNC habían sido asesinados en el país. En 2017 ocurrieron 45 homicidios de policías.

Luis y Rodrigo abandonaron las sedes policiales donde cada uno se refugió hasta que contactaron con un coyote para que los llevara como indocumentados hacia Estados Unidos. El trato que hicieron con él, recuerda Luis, fue que los entregara junto con sus respectivas familias a los agentes de migración de Estados Unidos, para iniciar la petición de asilo.

"Lo primero que hice fue solicitar permiso por cinco años sin goce de sueldo a la Policía Nacional Civil (PNC). Después contacté al coyote sin decirle a nadie que mis razones eran pedir asilo, porque en El Salvador ya no se puede vivir", dice Luis, que recuerda haber pasado un mes como refugiado en la sede policial.

El coyote cumplió su cometido. Llevó a Luis, su esposa y sus tres hijos por un total de $13,000 hasta McAllen, una ciudad ubicada en el condado de Hidalgo, en el estado de Texas. Punto fronterizo entre Estados Unidos y México. Allí los abandonó en un lugar y les dijo que se quedaran tranquilos porque llegaría migración.

Luis recuerda que pasaron unos 45 minutos antes de que una patrulla de agentes estadounidenses los arrestara como indocumentados.

Rodrigo también fue capturado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos como indocumentado. El mismo coyote que llevó a Luis se encargó de él, su esposa y un hijo unos días después.

Luis recuerda que fue llevado a un albergue durante 20 días sin saber de su familia, quienes estaban en otro centro de detención. Pasado ese tiempo, enfrentó a un juez en una corte de migración estadounidense donde le explicó sus razones para huir de El Salvador. Le narró el ataque que sufrieron sus hermanos y la muerte de Marta. Además, le dijo que durante la vela un grupo de pandilleros de la MS-13 llegaron a la casa en busca de él y su hermano, y como no los encontraron, le dijeron al resto de la familia que no los querían ver porque los matarían por ser policías.

El juez le otorgó un permiso de trabajo y programó para noviembre de este año la audiencia con otra corte donde el juez decidirá si le otorgan el asilo o debe regresar a El Salvador junto con su familia. Rodrigo ha pasado por un proceso similar, pero con tiempos diferentes.

"Estoy confiado en Dios en que todo va a salir bien, porque si el juez me quita el asilo y me echa el Gobierno, tendría que regresar a la PNC, pero esa institución no le ayuda a uno. Escapé de la MS-13 para pedir asilo en Estados Unidos", dice Luis.

Tiene temor de que le pase lo mismo que a Danilo, otro de sus hermanos que también emigró a Estados Unidos en el mismo tiempo en que lo hicieron Rodrigo y Luis. Danilo decidió irse porque era agente municipal de la ciudad donde vivía y también vivía con miedo de ser blanco de los pandilleros de la MS-13.

Sin embargo, el juez decidió deportarlo porque Danilo tenía antecedentes como indocumentado en Estados Unidos, por lo que regresó a El Salvador, pero ya no se enlistó como agente de seguridad municipal.

Al mes de ser deportado, fue atacado a tiros en un atentado similar al que sufrió su hermana Marta. La policía dijo que pandilleros le tendieron una emboscada cuando viajaba a bordo de una motocicleta por una calle rústica. Le dispararon hasta matarlo con una pistola 9 milímetros.

Luis está confiado en que le van a otorgar el permiso definitivo para poder vivir en Estados Unidos, donde por ahora trabaja en construcción y en restaurantes, porque "a El Salvador, así como está lleno de pandilleros, no me quiero regresar. Ellos solo matar policías dicen y lo peor es que lo hacen por motivos políticos".