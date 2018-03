Policía sin pistas acerca del asesinato de cinco taxistas

Lee también

Dos días después de que dos hombres armados asesinaron a cinco taxistas en la colonia Zacamil, en Mejicanos, el punto de taxis amaneció cerrado, vacío y, según vecinos, así permanecerá. La familia que vivía en la casa, que servía de punto de taxis y punto de recargas de saldo para celular, decidió marcharse a otro lugar, ya que entre los taxistas asesinados estaba el padre de familia.“Este era el punto de taxis; ahora solo es el lugar donde fueron asesinados los señores. No hay nada y creo que ya no habrá nada aquí. Yo los conocía de vista. Los taxistas eran muy trabajadores. Esa noche (la del crimen) menos mal que yo ya estaba encerrado en mi casa. No vi nada. Fue hasta que salí que me di cuenta de que los habían matado. Dice la gente que pudo haber sido por la extorsión”, dijo uno de los vecinos del punto de taxis.Otra de las vecinas coincidió diciendo que “la única razón” por la que los taxistas fueron asesinados fue por la extorsión que los pandilleros les exigían.“Dicen que los mataron por la extorsión que no pagaron. Esa es la única razón que puede haber, porque dicen que ya había una amenaza. No sé cuánto les cobraban, pero sí sé que les cobraban extorsión. Es una lástima porque eran personas trabajadoras; no le andaban haciendo el mal a nadie”, comentó la mujer.Por su lado, el jefe policial Hugo Salinas dijo a LA PRENSA GRÁFICA que hasta la fecha no hay pistas de quiénes fueron los homicidas ni por qué lo hicieron.“Más datos de lo que se sabe no puedo dar, porque no hay nada nuevo. Hemos iniciado una investigación, pero todavía no hay una hipótesis. Eso de la extorsión podría ser una hipótesis, pero repito que estamos iniciando la investigación, y en eso vamos a establecer alguna hipótesis”, dijo Salinas.Cuatro de los cinco taxistas fueron identificados como José Leonel Linares, Ramón García, Adán de Jesús Ayala y Edenilson Torres.Ayer, a tres cuadras hacia el norte del punto de taxis, un grupo de pandilleros intentó asaltar a un policía que andaba de licencia en la colonia Yanira. El policía se defendió con su arma de equipo, mató a uno de los atacantes y además lesionó a otro. En el tiroteo, el policía también fue herido. De acuerdo con policías que custodiaban la escena, el pandillero que falleció es uno de los que participó en el ataque a los taxistas, pero ningún oficial lo confirmó.Por otra parte, ayer fue cometido un doble homicidio en San Martín. Las víctimas son dos hombres. Uno de ellos fue atacado cuando se conducía en un pick up con el que andaba trabajando.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la calle antigua a Huizúcar, cerca del mirador, fue encontrado el cadáver de un bebé envuelto en una bolsa negra.El fiscal del caso dijo que el Instituto de Medicina Legal determinará si se trata de un aborto.