Policías acusados de feminicidio de agente Carla Ayala enfrentan audiencia preliminar: diligencia durará al menos dos días

La audiencia preliminar en contra de 12 policías y dos civiles acusados del feminicidio de la agente Carla Ayala se instaló este miércoles luego de haberse suspendido en dos ocasiones por diferentes inconvenientes presentados en durante el proceso.

La audiencia se instaló en el Juzgado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, con el ingreso de ambas partes involucradas en el proceso.

Las autoridades fiscales estiman que estiman que la audiencia dure unos dos días para decidir si los acusados del caso pasan a juicio o si quedan absueltos. Este día la primera diligencia que comprendió la audiencia fue la presentación de pruebas de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera vez, el pasado 18 de noviembre, debió ser reprogramada porque no trasladaron al hermano de Juan Josué Castillo, alias "Samurái", presunto homicida de Ayala, desde un penal del oriente salvadoreño donde guarda prisión.

El defensor del exjefe del extinto GRP, Julio César Flores Castro, dijo que su cliente estuvo pendiente del operativo para detener a Juan Josué Castillo, alias Samurai, y que la acusación más fundamentada de @FGR_SV es el feminicidio y no el incumplimiento de deberes: pic.twitter.com/67yhQz4tWE — LPGJudicial (@LPGJudicial) November 27, 2019

La audiencia se pautó entonces un día después, pero en esa fecha tampoco se pudo instalar. El principal motivo que impidió empezar la diligencia fue que la parte defensora argumentó que aún no conocía el dictamen de acusación, por lo que argumentó que era necesario tener al menos cinco días para estudiarlo.

Debido a esta situación, el fiscal del caso, Arturo Cruz, ha considerado que esta situación es hecha a propósito por la parte defensora para dilatar el proceso.

"Considerando la gran cantidad de abogados defensores que se han mostrado parte y que han sido sustituidos, puso haber habido confusión de parte del notificador al no haber notificado a todas las partes", apuntó Cruz.

De igual manera, el querellante del caso, Aranau Baulenas aseguró que después de casi dos años del feminicidio de la agente Carla Ayala "es preocupante" que no se haya realizado la audiencia.

"Nos tiene que alarmar" que la justicia salvadoreña no haya logrado que "el proceso termine", dijo Baulenas a las afueras de la sala de audiencias.

"No solo en el caso de Carla Ayala, sino en todos donde las víctimas sufren por no saber la verdad de los hechos y no lograr que haya un proceso judicial", agregó el abogado en calidad de querellante en el caso.