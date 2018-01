Policías acusados de violar a compañera siguen activos

Los cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados de violar a una compañera de trabajo durante una visita a un rancho de playa, en el departamento de La Libertad, en septiembre de 2017, siguen en servicio. Así lo confirmó ayer el director policial, Howard Cotto.

“Los agentes siguen activos porque es un proceso en investigación, y nosotros queremos y tenemos la obligación de finalizar”, dijo Cotto al consultarlo sobre el estado de los indagados.

El caso fue publicado ayer por LA PRENSA GRÁFICA y ocurrió, según la denunciante, en el rancho de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía Nacional (AMIRPON), ubicado en Conchalío, el 29 de septiembre. De acuerdo con la denuncia, los cinco agentes habían consumido licor.

“Las diligencias de la indagación de los agentes se presentaron a la Fiscalía el año pasado. Es falso que fue hasta hace tres días”.

Howard Cotto, director de la PNC

Cotto confirmó la investigación de los agentes, sin embargo, negó que el caso haya sido presentado a la Fiscalía General de la República (FGR) hasta hace unos días, tal como lo confirmó a este periódico el gerente de Comunicaciones de la Fiscalía.

“Sí, es un proceso de investigación que nosotros llevamos. Se plantea que hasta hace tres días se presentaron las diligencias y eso es falso. Se presentaron el año pasado. Efectivamente dos días antes de que el artículo se publicara hubo una reunión entre la unidad investigadora y la unidad fiscal; pero las diligencias habían sido remitidas totalmente completas desde el año anterior”, aseguró el jefe policial.

El director, además, dijo que el caso no lo empezaron a investigar pronto debido a que la supuesta víctima no lo denunció en su momento: “El hecho ocurrió en septiembre y fue un proceso de investigación complicado porque la denuncia fue interpuesta varios días después, no fue en el momento, y eso hizo más compleja la investigación”.

Cotto no quiso dar detalles de la unidad a la que pertenecen los agentes ni qué hacían el día en que supuestamente ocurrió la violación: “El detalle de los hechos no los conozco ni los compartimos”. Sin embargo, este periódico supo que son agentes de un área especializada.