Policías con síntomas covid-19 reclaman por falta de pruebas

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) denunciaron que jefes del Departamento de Investigaciones (DIN) y la División de Antinarcóticos (DAN) les han comunicado que no les realizarán la prueba de la covid-19, confirmó ayer el secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, vía telefónica.

La razón de la negativa, según Reyes, podría deberse a que los reactivos para las pruebas de coronavirus escasean o no tienen para la cantidad de agentes que tienen síntomas de coronavirus.

"Hay varios policías que el ISSS les dio incapacidad porque presentaban síntomas de covid-19; pero nadie les esta dando tratamiento médico", denunció el MTP en su página oficial de Twitter.

Uno de los agentes destacados en la DIN de Ciudad Delgado asegura que tras ser enviado a casa, no le dieron medicamento y le dijeron que se mantuviera aislado de su familia.

"No, no me dieron medicamento para covid-19. Lo que me dieron fue una ibuprofeno, no sé si eso sirva. Tampoco me dijeron algo de mandarme a un centro de contención, menos a un hospital", recordó el agente vía telefónica.

Reyes agregó que la misma situación se repite en la DAN, pues a pesar de que algunos agentes tienen síntomas, el jefe les ha explicado que no les harán las pruebas "para que no salgan más contagiados a la luz". "Esta es una situación bastante descabellada", pues las cifras no se tienen que ocultar, sino exponer para que se vea el nivel de contagio que tienen las instituciones como la PNC y así frenar los contagios, reiteró el representante de los trabajadores de la PNC.

Más contagios

"En estos momentos, según cifras oficiales, se tienen alrededor de 500 contagiados por covid-19 en la PNC y contabilizados tres fallecidos: un psiquiatra, un inspector y un agente", explicó Reyes.

El MTP reportó casos de coronavirus en la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) con 150 contagios y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que tiene dos pelotones en cuarentena, quienes se habrían contagiado en los controles vehiculares, pues carecían del equipo de protección necesario para evitar el nuevo coronavirus.

La corporación policial de manera oficial, a través de un comunicado, aclaró el fin de semana pasado que la institución no obliga al personal a trabajar con síntomas de coronavirus, y que coordinan con el Ministerio de Salud (MINSAL) para realizarle pruebas a "todo el personal policial". Además, señaló que todo caso con síntomas es enviado al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El secretario del MTP también confirmó que han detectado varios casos de covid-19 dentro la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) tras que el Gobierno comenzó a repartir los paquetes alimenticios; ellos los encargados de dar vigilancia a los camiones que reparten dichos insumos.