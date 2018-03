Policías dicen que una reclusa está poseída en bartolina de San Vicente

De acuerdo a la fuente, la abuelita de la interna practica brujería, relacionando el fenómeno al parentesco.



Lea más: Queman a mujer para “sanar su alma” por una “revelación divina” Al recinto ya han llegado un cura y un pastor para evaluar el comportamiento de las internas, pero solo una mujer mayor que visitó a la primera ha podido sacarle "el demonio".De acuerdo a la fuente, la abuelita de la interna practica brujería, relacionando el fenómeno al parentesco.



Lee también

Una mujer recluida en las bartolinas policiales de San Vicente presenta signos de estar poseída por un demonio y otras tres mujeres también estarían endemoniadas, según una fuente policial.Esta fuente señala que la mujer, joven y de complexión delgada, grita incoherencias y cruza sus ojos de forma extraña cuando le da "la crisis".Tres agentes no son suficientes para controlarla debido a la fuerza "sobrenatural" que demuestra."La muchacha es delgada, pero cuando, supuestamente, se le mete el demonio, ella pese a ser pechita tiene fuerzas que no son normales, grita, sus ojos se ponen raros... se dice que está endemoniada, porque todo eso no es normal", relató la fuente policial.Lea también: "El diablo se apoderó de ella" Tres mujeres más presentan características similares, incluso, dice el agente, una de ellas comenzó con dicho comportamiento luego que la "interna endemoniada" la mordiera cuando compartían celda.Se confirmó que las tres privadas de libertad han sido aisladas de las demás compañeras, para evitar problemas en las celdas.La "poseída por el demonio" ha sido trasladada a una galera externa de las bartolinas.Puede interesarle: Quemarán casa de "la bruja"