Policías en desacuerdo por monto asignado al retiro forzoso

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se manifestaron ayer en contra del acuerdo emitido recientemente por la institución y que los obliga a retirarse si tienen más de 60 años de edad, por considerar que se trata de una medida "arbitraria".

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) hizo público el acuerdo el 30 de marzo, cuando también denunció que este no incluía compensación económica para el personal policial. Un día después el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que se las garantizaría.

Sin embargo, los policías no están de acuerdo con el monto que van a recibir, pues consiste en 12 salarios del último devengado. "El personal manifiesta que el resto de años, después de los 12 que está reconociendo la Policía, quedan perdidos y muchos compañeros han trabajado 28, 29 y hasta 30 años", expuso Marvin Reyes, representante del MTP.

Reyes argumentó que lo adecuado sería que el personal recibiera un salario por año, ya que no se les tomó en cuenta para emitir la decisión.

"El problema de este acuerdo es que se hizo de manera inconsulta y en el contexto del régimen de excepción para que el personal no se manifieste. Consideramos que es una medida arbitraria porque se tuvo que haber llamado a los grandes sectores de la Policía, a los representantes del movimiento y entre todos hubiéramos construido una propuesta mucho más democrática", denunció.

Añadió que algunas de las afectaciones son que a los policías solo les va a quedar entre $240 y $270 de pensión y muchos tienen préstamos bancarios que pagar.

Otros ya retiraron el 25 % de adelanto de las pensiones de AFP y las administradoras les han indicado que no se pueden jubilar si no pagan el dinero que han retirado. "Estamos en una situación bastante difícil en la que el personal no está de acuerdo", concluyó Reyes.