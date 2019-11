Policías habrían recibido sueldos de narcos según acusación de fiscalía

Cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron sueldos mensuales por parte de estructuras dedicadas al narcotráfico, a cambio de filtrarles información privilegiada de bases de datos oficiales y sobre operativos, según las investigaciones finales de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso denominado Nexos-Narcos.

Los policías forman parte de los 42 imputados presentes en el proceso, acusados de los delitos de actos preparatorios para el tráfico de drogas, sobornos a autoridades, tenencia de armas de fuego y de guerra. Todos enfrentan la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador: 24 están en prisión y 18 en libertad con medidas.

Final. La audiencia preliminar del caso Nexos-Narcos podría finalizar hoy, según el Juzgado.

Los policías vinculados a las estructuras de narcotráfico son Jesús Antonio Maradiaga Rauda, Edgar Antonio Martínez Landaverde, Samuel Antonio Cines Acosta, Manuel de Jesús Valenzuela Lima y otro cuya identidad no dio a conocer la Fiscalía. Ellos, según una fiscal antidrogas que pidió el anonimato, daban información a narcotraficantes a cambio de dádivas.

La fiscal dijo ayer que existen grabaciones de llamadas telefónicas en las que los agentes policiales hablan de los pagos que supuestamente recibían de los cabecillas de las estructuras narcotraficantes. Algunos agentes solo daban información, mientras que otros participaban en entregas de dinero provenientes del negocio de drogas, agregó.

"Daban información a jefes de estructuras, les daban colaboración en traslados de droga. Les pagaban, ahí está establecido en las llamadas telefónicas que recibían dinero. Les daban pagos dependiendo de la colaboración. Hay uno al que le daban $80 por un viaje por ir a entregar dinero", explicó la fiscal.

La Fiscalía aseguró que no pudo establecer la cantidad total que los policías recibieron del narcotráfico. La explicación fiscal es que, según las llamadas telefónicas intervenidas, los agentes tenían un sueldo mensual fijo de los narcos a cambio de la colaboración que daban, pero no pudieron establecer el monto de ese "salario" porque no lo dijeron en las conversaciones.

"Tenían también una cuota establecida porque en algunas llamadas les dicen ‘Mirá, hoy van a dar lo de la cuota’. O sea, que ya tenían un pago, pero eso es muy difícil determinarlo con las escuchas (telefónicas) porque era mensual. A veces no decían cantidades (de dinero), en algunas sí se establecieron cantidades", dijo la fiscal antinarcotráfico.

Los abogados Carlos Rodríguez y Carlos Meléndez, defensores de tres de los agentes acusados, coincidieron ayer en que, a su juicio, la Fiscalía no logró recopilar pruebas de los supuestos pagos que los narcotraficantes hicieron a los agentes. Los defensores dijeron que el ministerio público solo cuenta con algunas llamadas telefónicas que no demuestran que los policías recibieron sobornos a cambio de información.

"Es una sola llamada telefónica. A través de una llamada telefónica no se establece que él (policía) esté solicitando dinero o (que los agentes) recibieron dinero por dar información a la supuesta estructura delincuencial. Por ello ayer solicité un sobreseimiento (exoneración de cargos) definitivo. Al escuchar los audios nunca se expresa que se esté solicitando una dádiva", dijo Rodríguez, defensor del agente Valenzuela Lima.

Mientras que el abogado Carlos Meléndez, quien defiende a los policías Martínez Landaverde y Cines Acosta, agregó: "De todo eso no hay prueba. De eso que está diciendo la Fiscalía, que los agentes policiales recibieron dinero para hacer favores en beneficio de la supuesta estructura, para que estos pudiesen traficar droga, no hay prueba".

El Caso Nexos-Narco

La investigación inició el 5 de enero de 2016 tras decomisos de droga en San Miguel, Sonsonate y San Salvador, pero la Policía capturó a los procesados hasta el 30 de abril de 2018. En esa ocasión la FGR aseguró que las estructuras de narcotráfico daban entre $25 y $60 a los policías a cambio de informes, pero no habló de sueldos mensuales.

La Fiscalía sostiene que los imputados en este caso colaboraron con tres células que introducían cocaína al país de forma separada, pero que tenían conexión entre sí. La droga provenía de Colombia con alianzas en Centroamérica y México. La fiscal dijo ayer que incautaron 16 kilogramos de cocaína, valorados en $403,000.65; 15,283 gramos de marihuana, por $17,422; y $131,986 en efectivo.

Entre los acusados están Bernardo Adalid Magaña, expresidente del equipo de fútbol Once Municipal (Ahuachapán); y Jorge David Ávalos, excandidato a alcalde de Jicalapa (La Libertad). También José Adán Silva Bercián, hermano de Moris Alexander Bercián Machón, alias "El Barney", uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El padre de "El Barney", Asmael Arturo Bercián Rivera, era procesado, pero falleció. En total son 54 ligados a la red, pero están presentes solo 42. La jueza separó del caso a los 12 prófugos y los juzgará cuando la PNC los capture. La audiencia sigue hoy.