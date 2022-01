Policías permanecen en champa

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran laborando desde hace ocho meses cuando fueron asignados por la corporación policial para custodiar la vivienda del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa, Santa Ana, de donde fueron recuperados varios cadáveres.

Son al menos 15 elementos, entre agentes y cabos que hacen turno rotativos, los que deben permanecer en una champa de plástico y varas de bambú que ellos mismos levantaron para evitar estar completamente a la intemperie.

"Con los compañeros decidimos hacer esta champa. Antes teníamos un canopy, pero se arruinó y desde entonces no hemos recibido ayuda de los jefes, acá estamos en condiciones inhumanas. No tenemos agua ni baño", comentó un agente, que pidió no ser identificado.

Los agentes afirmaron que han tenido que solicitar a los residentes de la zona hacer uso de sus sanitarios y también les han facilitado una extensión para contar con un foco en la champa; aunque, no saben por cuanto tiempo más recbirán este apoyo. El personal tampoco tiene un espacio para preparar sus alimentos por lo que deben comprar sus alimentos a diario, lo que les genera un gasto diario considerable.

El personal policial se encuentra en el lugar desde el 8 de julio de 2021.

Afirmaron, que la mayoría de los agentes destacados en el lugar tienen discapacidades físicas o enfermedades crónicas y a pesar de sus condiciones son obligados a hacer turnos en ese sitio.

"Hemos pedido a las jefaturas que nos pongan un contenedor como caseta, pero hasta el momento no nos han resuelto nada", expresó otro agente.

Los policía explicaron que hacen turnos rotativos de ocho horas, ya sea en el día o la noche.

La mayoría proviene de puestos policiales de fuera del municipio de Chalchuapa, entre estos El Porvenir y San Sebastián Salitrillo.

Aseguraron, que viajar desde otros municipios del departamento también les afecta económicamente y representa un riesgo para su seguridad, ya que deben trasladarse desde los diferentes lugares por sus propios medios.

"Algunos viajamos en nuestros vehículos, otro compañero que viene desde Sonsonate viaja en su moto, y esto es un gran gasto de gasolina, pero hay varios viajan en autobús y es un peligro porque les puede pasar cualquier cosa. Deben de tener en consideración eso porque los puestos donde estamos asignados oficialmente no cuentan con patrullas suficientes para venir a dejarnos", manifestó otro agente policial.

Se intentó hablar con el jefe policial de sobre las denuncia de los agentes, pero dijo que no podía dar declaraciones al respecto ya que no está autorizado para hablar con medios de comunicación.