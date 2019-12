Policías protestan para exigir a Bukele que cumpla con compromisos adquiridos en campaña

Que el presidente Nayib Bukele cumpla los acuerdos alcanzados con los policías para mejorar sus condiciones laborales es lo que exige este jueves el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) mediante una protesta en la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

Foto de LA PRENSA/Mariana Arévalo

“Hay acuerdos que se firmaron con nosotros, en los que se comprometió a mejorar la calidad de vida. Después de seis meses (de Gobierno) no hemos visto mejoras de las condiciones en que trabajan los agentes, muchos siguen durmiendo en el suelo, trabajando de 14 a 16 horas al día”, dijo Marvin Reyes, representante del MTP.

En junio, tras la destrucción de un puesto policial en el cantón Tres Ceibas de Apopa (San Salvador), Bukele prometió que personas privadas de libertad del programa Yo Cambio repararían todos los puestos policiales a escala nacional. Se desconoce el avance actual de esto.

Foto de LA PRENSA/Mariana Arévalo

Reyes agregó que lo pactado con Bukele incluía establecer una mesa de diálogo y negociación entre los representantes de los trabajadores de la PNC y las autoridades de la corporación policial, pero que en la realidad “solo ha habido evasivas” y “mentiras”.

“Al policía desde el principio se les mintió, diciendo que se le iban a mejorar las condiciones y hasta el momento absolutamente nada. Tenemos un anuncio de un bono, únicamente, lo cual no va al salario y no mejora la calidad de vida, no permite mejorar la condición para un crédito hipotecario, para ahorrar más al AFP”, aseguró el dirigente.

Foto de LA PRENSA/Mariana Arévalo

Agregó que “el policía se mantiene ganando $427.77” y que el anuncio de un aumento de $100 hecho por el Gobierno para implementarse en 2020 es en realidad un bono.

En octubre, el Gobierno presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de la Carrera Policial en la que, entre otras cosas, se solicita un cambio en la forma en que se otorga el escalafón para que sea a partir del último salario devengado y no del salario básico. Esto no ha sido aprobado.

Reyes dijo que elaboraron un documento en el que exigen a Bukele el cumplimiento de los acuerdos y que lo entregarán este jueves en Casa Presidencial.

El dirigente también criticó que “quienes dirigen la Policía son los mismos de siempre, que han estado 26 años en la corporación policial” y que “siguen despreciando al policía de la calle, al administrativo” así como “pisoteando derechos de mujeres policías, usurpando vehículos de la institución para fines personales, (y) despilfarrando la gasolina”.

“El Gobierno de Bukele mencionó que iba a ser Gobierno transparente, que no iba a ser partícipe de la corrupción ni del aprovechamiento de recursos del Estado, lo que vemos en la corporación es que la situación permanece intacta como en gobiernos anteriores del FMLN”, aseguró.

En la protesta también participaron las esposas de los ocho policías condenados por ejecutar a cuatro personas en Villas de Zaragoza (La Libertad) en febrero de 2016 y alterar la escena para simular un enfrentamiento.

Exigen apoyo jurídico para los policías y denunciaron que no hay programas para viudas y huérfanos de los agentes. “Ya van seis meses, nadie se reúne, nadie dice nada”, reiteró Reyes.