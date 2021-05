Policías protestan por traslado de sede

Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) perteneciente a los equipos FOCA (Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal), asignados al Centro Histórico capitalino, realizaron una protesta este martes 11 de mayo, debido a que fueron notificados que serán trasladados a una sede que no reúne los requisitos necesarios.

Desde su formación los equipos FOCA han estado asignados a brindar seguridad en 32 cuadras del centro histórico capitalino y su sede principal ha sido el cuartel San Carlos, en la zona norte de San Salvador.

Sin embargo, esta semana fueron notificados que serán enviados a una nueva sede en San Jacinto, hacia el sur, pero en un lugar que no reúne las condiciones necesarias para los 180 miembros de la unidad.

"Las nuevas instalaciones no reúnen los requisitos mínimos para que sea una base policial. Solo cuenta con dos baños, no hay parqueo. El lugar al que van es vulnerable, esta en un hoyo, no hay parqueo, los baños son insuficientes y esta cerca de una colonia donde hay fuerte presencia de pandilleros", declaró Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil.

Otros policías dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que han solicitado una reunión con sus superiores para hablar de la situación, pero no han sido atendidos.

También dijeron que se les ha pedido que, en vista que en la nueva sede no hay parqueo suficiente, los agentes se muevan en transporte público, algo a lo que le temen por su seguridad.