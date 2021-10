Política Nacional de Seguridad tiene contradicciones

Contradictoria. Así califican la recién publicada Política Nacional de Justicia y Seguridad Pública tres expertos a quienes LA PRENSA GRÁFICA les compartió el documento y les pidió su análisis sobre la guía que, en teoría, servirá para dirigir los planes de seguridad del actual gobierno.

Los tres coinciden en que es curioso que la Política, emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que dirige Gustavo Villatoro, no mencione en ninguna parte el Plan Control Territorial (PCT), el plan estrella del Ejecutivo en esta materia, ni tampoco incluya a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) como una de las instituciones que participan en su implementación.

"Lo interesante es que se trata de una política disruptiva con el plan de seguridad insignia del gobierno, denominado Control Territorial. De hecho, no hay en ninguna parte del documento una alusión al Plan Control Territorial, ni corresponde con el avance del estado policíaco que parece estarse consolidando en la práctica", destacó Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad.

El documento tiene nueve páginas y fue cargado a la página web del Ministerio el 22 de septiembre, pero no ha recibido ninguna difusión por parte del gobierno central. Los expertos consideran que retoma muchos de los principios que ya existían en el plan del quinquenio anterior, del presidente Salvador Sánchez Cerén, por lo que en realidad no se trataría de algo nuevo, sino reciclado.

"La Política es un florero que le pidieron al Gobierno poner de emergencia, pero eso no va a pasar. Las grandes alianzas con el crimen organizado ya están y no van a desaparecer. En su plan el gobierno puede tener los drones, las cámaras, pero solo es puesta en escena. Su acuerdo madre ya está negociado con pandillas, narcos y mafias", analizó un investigador en la materia que trabaja directo con las comunidades y que pidió que no se publicara su nombre porque teme que el gobierno atente contra él.

Aguilar cree que el documento está alejado de la realidad y que no tiene relación con los "enfoques populistas punitivos que se han impuesto como política de facto en materia de seguridad en estos dos años y medio", en relación al período presidencial de Nayib Bukele.

"Pareciera que se trata de un esfuerzo de elaboración de una política de seguridad de alguien que ha estado ausente en la primera mitad del mandato presidencial, posiblemente asesorada por algún organismo internacional que ha ofrecido fondos", declaró. Cabe recordar que el ministro Gustavo Villatoro apenas lleva seis meses en el cargo, pues fue nombrado en abril en sustitución de Rogelio Rivas.

Tiziano Breda, analista en seguridad del International Crisis Group (ICG) en Centroamérica, cree que el documento si recoge algunos puntos originales planteados por el gobierno de Bukele, pero que desconoce otros.

"Me parece que el documento coincida en muchos aspectos con lo planteado en el Plan Cuscatlán y anunciado en ciertas fases del Plan Control Territorial. Lo que resulta raro es que un documento del gobierno no mencione al plan y lo apode de otra manera", recalcó.