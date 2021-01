Política del odio basada en la mentira: la diferencia entre los disturbios en el Capitolio y el 9F en El Salvador

Polarización. Eso es lo que Donald Trump ha hecho los últimos 5 años, expresó esta mañana en una entrevista Rubén Zamora, analista político y ex embajador de El Salvador en Washington.

En un análisis sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles en Washington, específicamente en el Capitolio, cuando seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Senado de los Estados Unidos, el análisis de Zamora concluyó en que el objetivo no era en sí “la toma del Capitolio”, sino frenar y arruinar la toma de posesión del presidente electo Joe Biden este próximo 20 de enero.

Según datos de medios internacionales, y tal como lo mencionó Rubén Zamora, fueron alrededor de 35 mil personas las que llegaron e invadieron el Capitolio, sin embargo, “no llegaron armadas”, indicó Zamora, lo que se traduce en que la intención era retrasar el proceso electoral que confirmaba la victoria de Biden. Estos actos fueron incitados por Donald Trump, dijo el ex embajador de El Salvador en Washington.

“Era gente que quería expresar un rechazo. Eso es lo que el presidente Trump les estaba enseñando durante 5 años. Esto empezó en su campaña electoral, la política del odio basada en la mentira”.

Además, el analista político explicó que si bien por el momento, a Trump no se le ha iniciado un proceso político por lo que ocurrió el pasado miércoles, sí se le señala y se responsabiliza políticamente por los hechos en el Senado, hechos por los cuales, lejos de haber pedido disculpas, sigue sosteniendo que se cometió fraude en las elecciones y que los disturbios del miércoles solo fueron el inicio de un largo camino para él y sus seguidores.

“Por eso la acusación que se le hace a Trump, no judicial sino política, de que él es el responsable por incitar a las masas a cometer un delito como es entrar al Congreso sin permiso y entrar a destruir lo que destruyeron, él es parte de ese delito. Por lo tanto puede entrar a un proceso judicial”. indicó Zamora.

El Capitolio y el 9F en El Salvador

Rubén Zamora también hizo la comparación entre los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos y lo ocurrido el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa de El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele hizo un llamado a la población para concentrarse en la Asamblea y “hacer presión a los diputados”. Zamora apuntó que la diferencia entre los hechos fueron algunos detalles en los roles de los participantes de cada evento.

“Es muy similar a lo que nos pasó a nosotros el 9 de febrero y eso hay que verlo. ¿Por qué llamó el presidente Bukele a las masas a estar presente frente a la Asamblea? ¿por qué? ¿para qué? porque él dice que era para ponerle presión a los diputados, lo cual es un delito por cierto, un órgano no puede presionar al otro, Nayib lo ha dicho públicamente. Generar presión. Trump decía que llamaba a la gente para presionar al congreso a no ratificar la credencial de Biden”.

Por otro lado, las personas que llegaron al Capitolio sumaban unas 35 mil que son las que creen firmemente en las palabras de su presidente Trump de que hubo fraude. En El Salvador solo se concentraron unas 1 500 personas. “Lo mismo que le sucedió al presidente Bukele cuando él pidió que las masas que llegaran el 9F para entrar a la Asamblea Legislativa. Con dos mil personas usted no lo hace (entrar a la Asamblea). La masa es la que manda, por eso es que él entra al Congreso no con la gente. La gente no entró a la Asamblea, Bukele entró con la fuerza armada y con la policía, lo cual es más grave todavía”. explicó Zamora.

¿Quién se sentó en el asiento del Senado de Estados Unidos? Un individuo de la ciudad. Aquí en El Salvador el 9 de febrero, quien se sentó en el asiento del presidente de la Asamblea Legislativa fue el presidente del Ejecutivo, Nayib Bukele”, finalizó.