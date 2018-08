Políticos apoyan creación de lista de corruptos de Centroamérica por parte de Estados Unidos

Positiva para el combate a la corrupción consideran políticos salvadoreños que es la creación de una lista de funcionarios señalados por haber participado en el cometimiento de delitos relativos a corrupción, como se anunció que se haría luego de que en Estados Unidos se aprobó una nueva ley de autorización de Defensa Nacional.

"Está muy bien esta iniciativa. Estados Unidos nos provee recursos, da empleo a muchos compatriotas y por ello tiene todo el derecho a saber a dónde están llegando los recursos que nos proporciona", opinó el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, cuando LA PRENSA GRÁFICA le consultó al respecto.

El parlamentario agregó que no puede ser catalogado como "intromisión", ya que el país recibe dinero en calidad de donación de parte de Estados Unidos y otros países; por tanto, están en su derecho de saber dónde y cómo se invierte lo que envían.

La creación y presentación de la lista al Congreso de Estados Unidos es una disposición obligatoria que contempla la ley. El secretario de Estado de la nación norteamericana tiene 180 días para presentar el listado con los nombres de funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.

"Yo estoy de acuerdo con que se combata la corrupción. Que Estados Unidos pueda extraditar a funcionarios vinculados a la corrupción, estoy de acuerdo siempre y cuando las exposiciones de los argumentos no vulneren el marco jurídico de El Salvador", declaró, por su parte, el diputado no partidario Leonardo Bonilla. De igual forma, dijo que la información que vaya a presentar el país norteamericano saldrá de una investigación, y que si la Fiscalía General de la República (FGR) no la posee, esta información puede servir para iniciar investigaciones en el país.



"Estaría totalmente de acuerdo porque esperaría yo que estos señalamientos que haga Estados Unidos sean después de un estudio que ellos han realizado y que tienen argumentos sólidos y en algunos casos incluso hasta pruebas de que estos funcionarios han cometido actos de corrupción", dijo Bonilla.

El anuncio de esta disposición se da semanas después de que congresistas demócratas y republicanos enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que solicitaron sanciones financieras contra ciudadanos de diversos países, entre estos están el viceministro salvadoreño para la Inversión, José Luis Merino, y el empresario prófugo de la justicia Enrique Rais.

En ese sentido, y teniendo como contexto los casos de corrupción en los que los principales señalados son expresidentes de la república, el diputado de ARENA Mauricio Vargas dijo que la creación de la lista es conveniente. "Si no lo hicimos de gusto propio y no hemos fortalecido la institucionalidad que combata la corrupción, a través de la crisis vamos a encontrar el cambio. Las sociedades no cambian por convicción, sino por crisis", agregó.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que se mantendrán enfocados en perseguir el delito en el país.

"Nosotros nos preocupamos particularmente porque nuestra institucionalidad funcione, nosotros no tenemos jurisdicción en otros países del mundo, simplemente son ellos los que hacen eso y son responsables de su administración, nosotros no tenemos soberanía sobre esos espacios; por lo tanto, nos preocupa y debemos estar atentos a que nuestra institucionalidad persiga el delito, ya otros, pues, son visiones que no podemos decir nosotros que son correctas o incorrectas, no, simplemente son visiones, pero que a lo que hay que atenerse es al respeto de nuestra legalidad y a la legalidad internacional", dijo.