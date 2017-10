Políticos confirman que Bukele no tiene opción de competir en 2018

Representantes de diferentes partidos reaccionaron ayer tras la expulsión de Nayib Bukele de las filas del FMLN y confirmaron que debido a los períodos que en el calendario electoral se han definido, el alcalde ya no puede buscar la reelección con ningún partido político.

“Él no tiene ninguna posibilidad legal para ser candidato a alcalde de ningún partido político. Para las presidenciales sí”.

René Portillo Cuadra, diputado de ARENA

De acuerdo con el secretario general del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), Roberto Pérez, no hay ninguna opción de que Bukele pueda buscar la reelección. En ese sentido, Pérez aseguró que estudiarán junto a los dirigentes del FMLN si continúan la coalición por la comuna capitalina.

“La coalición se firmó con el FMLN, el candidato era Nayib Bukele, pero nosotros como PSP apoyamos a Nayib, pero la coalición continúa con el FMLN. Más adelante no sé si la coalición se va a romper... Él (Bukele) ya no puede competir, las elecciones internas de todos los partidos ya se terminaron el 3 de agosto. Él no puede competir por ningún partido político, por ninguno como (candidato) alcalde”, dijo Pérez.

“Más adelante no sé si la coalición se va a romper... Él (Bukele) ya no puede competir. Las elecciones internas de todos los partidos ya se terminaron”.

Rodolfo Pérez, secretario general del PSP

Lo mismo opina el diputado de ARENA René Portillo Cuadra. De acuerdo con el legislador, Bukele ya no podría competir en las próximas elecciones con otro partido porque ya pasó el plazo que les dio el Tribunal Supremo Electoral a los partidos para hacer elecciones internas.

“Él no tiene ninguna posibilidad legal para ser candidato a alcalde de ningún partido político. Para las presidenciales sí porque el periodo para el cual él fue electo ya habría terminado para esa fecha”, indicó Portillo Cuadra.

Mientras tanto, la secretaria departamental del FMLN en San Salvador, Nery Bonilla, restó importancia a la expulsión de Bukele y dijo que “lo que ha pasado es un caso más”. Recordó a la militancia que deben respetar las reglas del partido.