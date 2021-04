Ponce: "Les deseo que hagan bien las cosas, en el marco legal"

Mario Ponce, presidente de la Asamblea, hizo un balance sobre sus 18 meses al frente del órgano legislativo; y recordó a los legisladores que asumirán sus puestos este sábado 1.º de mayo que sus acciones deben darse en el marco de la legalidad.

"No soy ave de mal agüero, les deseo a los nuevos diputados que hagan bien las cosas, bajo el marco de la legalidad, el país necesita que actuemos con madurez y sensatez", indicó Ponce, que dio dichas declaraciones en la entrevista Diálogo 21, con Ernesto López.

El funcionario aseguró que se retira satisfecho de su trabajo en el órgano legislativo y tocó varios temas que fueron espinosos durante su gestión, comenzando por los populares "maletines negros", hasta la valoración sobre la militarización de la Asamblea, el 9 de febrero de 2020.

"La parte más dura para mi fue lo del ‘9F’. Jamás pensé que se diera un escenario y que se crispara la relación con el Ejecutivo", indicó, para luego recordar que la silla del presidente fue cambiada, luego que la misma fuera utilizada por el presidente Nayib Bukele durante su intento de Golpe de Estado.

"Se pidió remover la silla del ‘9F’ por decisión de los diputados porque sostenían que esa silla había sido usurpada. Yo nunca me cambié de silla", consideró.

Además, el legislador aseguró que los sobornos a diputados no es algo de lo que pueda dar fe al interior de la Asamblea: "Los maletines negros no existen, he sido diputado desde el año 2000 y no he visto los maletines negros, lo diría si eso fuera cierto", apuntó.

"No me correspondía a mi aclarar el tema de los maletines negros en la Asamblea Legislativa, cada jefe de grupo parlamentario de cada partido tenía que hacerlo, y tampoco puedo hacer señalamientos al respecto", agregó.

Asimismo, el diputado del PCN aseguró que varias cosas que se dijeron sobre los diputados no son ciertas. "Se le vendió a la población que los diputados gozamos de privilegios como seguro médico y eso no es cierto, los nuevos diputados hablan de quitarse privilegios que no existen", dijo.

El último acto oficial de Ponce como presidente de la Asamblea Legislativa tendrá lugar hoy, al inaugurar el Salón Jiboa, un edificio con cuatro salones para recibir comisiones y reuniones especiales de la Asamblea y que será heredado a la nueva legislatura.