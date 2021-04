Ponce: "Si no hay voluntad, simplemente se va a la instalación"

"El reglamento está diseñado con base a que nadie ha tenido en el pasado la correlación favorable. Por eso existía la comisión preparatoria, para el protoclo de entendimiento. Pero como en este caso un partido sacó 56 diputados, he de entender que pueden obviar la comisión preparatoria. ¿Para qué necesitan reunirse con el resto? Deberían de, por cuestiones de formalismos. Pero si no hay voluntad de quienes tienen la mayoría, simplemente se va a la comisión de instalación".

Y así, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, le quitó peso a la discusión que ha monopolizado la agenda legislativa en los últimos días: si Nuevas Ideas cumplirá o no la disposición de conformar una comisión preparatoria para ordenar la manera en que funcionará el órgano legislativo a partir del próximo 1.º de mayo.

Pese a que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) no establece que las legislaturas entrantes y saliente deban reunirse, Nuevas Ideas ha vendido la idea que es así; y por eso se niega a adelantar cualquier información sobre los cambios que, aseguran, habrá dentro del Órgano Legislativo.

Sin embargo, Ponce negó esa interpretación del reglamento y recalcó que son los nuevos legisladores quienes tienen que llevar a cabo su logística.

"Yo ya no tengo nada que ver el primero de mayo. (Además) no existe un presidente (de la Asamblea) electo. Mientras no haya sido votado en el pleno, no es presidente. Por lo tanto no puede haber un proceso de entrega, ni sabemos quiénes van a ser los directivos", explicó Ponce.

Lo dicho por Ponce es en concordancia con el RIAL, que establece que debe haber una sesión de instalación en la que se elige al presidente de la Asamblea y a la junta en votación nominal y pública, luego de la cual viene la juramentación de esta junto con la de los legisladores.

Asimismo, Ponce indicó que, así como eludir la comisión de preparación, NI también puede cambiar el RIAL. Eso sí, siguiendo los procesos legales.

"Lo pueden cambiar. Es una potestad que tienen, si traen los 56 diputados. Ahora, el RIAL no entra en efecto inmediatamente le hagan la reforma. Tiene que ser publicado en el Diario Oficial y ocho días después se ejecuta lo plasmado. Claro que lo pueden hacer pero siguiendo las reglas que determina la Constitución", señaló.

Por otra parte, el aún presidente legislativo se refirió al presupuesto asignado para este año al órgano, y a las deudas que se tenían con proveedores, luego que en diciembre del año pasado estas últimas fueran superiores a $1 millón, debido a que Hacienda no hacía transferencias para que la Asamblea las pagara.

"Hemos honrado compromisos con proveedores. El Estado paga a 60 días. Habrá alguno al que todavía le debemos pero de este año, no del año pasado. Eso está finiquitado", aclaró Ponce.

En ese sentido, Ponce comunicó que desde la semana pasada hay auditores de la Corte de Cuentas revisando la información contable de la legislatura 2018-2021