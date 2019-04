Ponce asegura que se mantiene para asumir presidencia legislativa

Mario Ponce, del PCN, aseguró que los términos del protocolo de entendimiento que los partidos acordaron al inicio de la legislatura se mantienen y que, por tanto, será él el que asuma la presidencia en noviembre próximo.

"Lo que les puedo asegurar es que el protocolo de entendimiento se mantiene firme tal como se pactó, no hay ninguna modificación o intención de modificar el protocolo hasta este momento. No quiero decir que eso no pueda suceder, las cosas así como se hacen así se deshacen", declaró Ponce.

El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, pidió que si hay diputados que están interesados en cambiar los acuerdos pactados, que lo digan públicamente.

"Por supuesto que siempre va a haber posibilidades de modificarlo, aquí nadie está casado con nada; 43 diputados, votos, se pueden obtener de diversas formas, no sé si alguien está pensando en modificarlo... Si alguien está pensando en alterar eso, debería decirlo públicamente, mi partido va a ser respetuoso del protocolo que se firmó", dijo Quijano.

Numan Salgado, de GANA, desconoce que se esté tratando de cambiar el protocolo, pero que si eso sucede apoyarán que se suba a Guillermo Gallegos.